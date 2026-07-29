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zenész

Motorbalesetben elhunyt Glen Hansard, Oscar-díjas dalszerző

1 órája
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Díjnyertes ír zenész vesztette életét egy tragikus balesetben. Az 56 éves Glen Hansard 2007-ben vehetett át Oscar-díjat az Egyszer című filmhez írt daláért. A rendőrség most szemtanúk jelentkezését várja a tragédia kapcsán.
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Motorbalesetet szenvedett és elhunyt Glen Hansard, a The Frames rockegyüttes frontembere. Az 56 éves ír zenész Dublinban vesztette életét abban a balesetben, amelyről a katasztrófavédelmi szolgálatokat helyi idő szerint nem sokkal 04:30 előtt értesítették.

Glen Hansard performs live at the Roundhouse in London, United Kingdom, on May 23, 2026. (Photo by Robin Pope/NurPhoto) (Photo by Robin Pope / NurPhoto via AFP)
Motorbalesetben vesztette életét az ír zenész, Glen Hansard / Fotó: ROBIN POPE / NurPhoto

Motorbalesetben vesztette életét az ír zenész, Glen Hansard

Hansard 1970-ben született Dublinban, és az utcán zenélt, mielőtt megkapta volna Outspan Foster szerepét a The Commitments című filmben. A dalszerző 2007-ben vehette át legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjat a Falling Slowly című számért, amelyet az alacsony költségvetésű John Carney filmhez, az Egyszerhez írt. Hansard emellett a The Swell Season rockduó egyik tagja volt, és olyan szólóalbumokat adott ki, mint a Didn't He Ramble, amelyet 2016-ban Grammy-díjra jelöltek a legjobb folk album kategóriában.

A zenész egy hároméves kisfiút hagyott maga után. A rendőrség jelenleg vizsgálja a tragédia körülményeit, amelyhez szemtanúk jelentkezését is várják - írja a BBC.

 

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