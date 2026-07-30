Túrázás közben lett rosszul: helikoptert riasztottak az Oscar-díjas animátorhoz

Az arizonai Paradise Valley-ben, túrázás közben lett rosszul Glen Keane, a Disney korábbi, Oscar-díjas animátora. A phoenixi tűzoltók július 29-én, szerdán reggel 8 óra után kaptak bejelentést egy túrázóról, aki vészhelyzetbe került a Mummy-hegy tetején. Todd Keller, a phoenixi tűzoltóság kapitánya később elmondta, a túrázót a 72 éves Keane-ként azonosították.

Túrázás közben lett rosszul az Oscar-díjas Glen Keane / Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Túrázás közben lett rosszul az Oscar-díjas Glen Keane

A hírek szerint az animátor szédülni kezdett, mialatt az unokáival túrázott, majd egy keskeny ösvényhez érve már tudta, egyedül nem lesz képes elhagyni a hegyet, ezért értesítette a tűzoltókat.

Tudtam, hogy tényleg segítségre van szükségem

- mondta el Keane, akihez a tűzoltók egy helikoptert riasztottak, majd egy leszállózónába vitték. Az is felajánlották, hogy kórházba szállítják, ezt azonban elutasította. Az animátor a történtek után felhívta a figyelmet arra, mindenkinek érdemes felmérnie a rendkívüli hőségben való túrázás veszélyeit, mielőtt útnak indulna - írja a People.

Glen Keane Philadelphiában született, majd Paradise Valley-ben nőtt fel. Az animátor több mint három évtizeden át dolgozott a Disney-nél, az 1970-es évektől kezdődően, és olyan klasszikuson filmeknél működött közre, mint A kis hableány, a Mentőcsapat a kenguruk földjén, A szépség és a szörnyeteg, az Aladdin, a Pocahontas és a Tarzan. Mióta 2012-ben elhagyta a Disney-t, Keane továbbra is animációs területen dolgozik: 2018-ban a néhai Kobe Bryanttal közösen elnyerték a legjobb animációs rövidfilmnek járó Oscar-díjat a Dear Basketball című alkotásért, amelyet a kosárlabdázó verse ihletett, valamint ő rendezte a Netflix Oscar-díjra jelölt 2020-as filmjét, az Over the Moon-t is.