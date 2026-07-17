Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
sorozat

Súlyos sérülést szenvedett az egyik legjobban várt főszereplője, lecserélik

7 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jelentős változás történt a Prime Video készülő élőszereplős adaptációjának forgatásán. A God of War sorozat főszereplőjét, Ryan Hurstöt egy súlyos forgatási sérülés miatt lecserélik, ezért a már elkészült epizódokat is újraforgatják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sorozatszínészsérülés

Ryan Hurst súlyos sérülése miatt új főszereplőt kap a God of War című élőszereplős sorozata – számolt be róla az Independent.

Ryan Hurst sérülése miatt új főszereplővel folytatódik a God of War sorozat forgatása.Ryan Hurst at the 6th German Comic Con Dortmund 2019 in the exhibition hall. Dortmund, 07.12.2019 | usage worldwide (Photo by Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress / Geisler-Fotopress / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ryan Hurst sérülése miatt új főszereplővel folytatódik a God of War sorozat forgatása
Fotó: NICOLE KUBELKA/GEISLER-FOTOPRESS / Geisler-Fotopress

A Sons of Anarchy és a The Walking Dead című sorozatokból ismert, 50 éves színész Kratos szerepét alakította volna az adaptációban. 

Az Independent értesülése szerint azonban a múlt hónapban egy kaszkadőrjelenet forgatása közben elszakította a bicepszét, ezért műtéten esett át.

 A sérülést követően az Amazon MGM Studios és a Sony Pictures Television átmenetileg leállította a forgatást.

A God of War epizódjait is újraforgatják?

A Deadline információi szerint Hurst felépülése várhatóan túl hosszú időt venne igénybe ahhoz, hogy folytathassa a szerepet, ezért a produkció nélküle halad tovább. A színész már négy epizódot leforgatott, ezeket azonban a hírek szerint egy új főszereplővel ismét elkészítik.

A forgatás a tervek szerint októberben folytatódik a kanadai Vancouverben.

Miről szól a God of War sorozat?

A God of War a népszerű videojáték-sorozat élőszereplős adaptációja, amelyet az Amazon 2022-ben rendelt meg. A Ronald D. Moore által fejlesztett történet Kratos és fia, Atreus utazását követi nyomon, akik Faye hamvainak szétszórására indulnak.

A hivatalos ismertető szerint a történet középpontjában az apa és fia kapcsolata áll: Kratos jobb istenné próbálja nevelni Atreust, miközben fia arra tanítja apját, hogyan válhat jobb emberré.

A sorozat szereplői között Mandy Patinkin, Ed Skrein, Max Parker, Ólafur Darri Ólafsson, Teresa Palmer, Alastair Duncan, Jeff Gulka és Danny Woodburn is helyet kapott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!