Súlyos sérülést szenvedett az egyik legjobban várt főszereplője, lecserélik

Ryan Hurst súlyos sérülése miatt új főszereplőt kap a God of War című élőszereplős sorozata – számolt be róla az Independent.

Ryan Hurst sérülése miatt új főszereplővel folytatódik a God of War sorozat forgatása

Fotó: NICOLE KUBELKA/GEISLER-FOTOPRESS / Geisler-Fotopress

A Sons of Anarchy és a The Walking Dead című sorozatokból ismert, 50 éves színész Kratos szerepét alakította volna az adaptációban.

Az Independent értesülése szerint azonban a múlt hónapban egy kaszkadőrjelenet forgatása közben elszakította a bicepszét, ezért műtéten esett át.

A sérülést követően az Amazon MGM Studios és a Sony Pictures Television átmenetileg leállította a forgatást.

A God of War epizódjait is újraforgatják?

A Deadline információi szerint Hurst felépülése várhatóan túl hosszú időt venne igénybe ahhoz, hogy folytathassa a szerepet, ezért a produkció nélküle halad tovább. A színész már négy epizódot leforgatott, ezeket azonban a hírek szerint egy új főszereplővel ismét elkészítik.

A forgatás a tervek szerint októberben folytatódik a kanadai Vancouverben.

Miről szól a God of War sorozat?

A God of War a népszerű videojáték-sorozat élőszereplős adaptációja, amelyet az Amazon 2022-ben rendelt meg. A Ronald D. Moore által fejlesztett történet Kratos és fia, Atreus utazását követi nyomon, akik Faye hamvainak szétszórására indulnak.

A hivatalos ismertető szerint a történet középpontjában az apa és fia kapcsolata áll: Kratos jobb istenné próbálja nevelni Atreust, miközben fia arra tanítja apját, hogyan válhat jobb emberré.

A sorozat szereplői között Mandy Patinkin, Ed Skrein, Max Parker, Ólafur Darri Ólafsson, Teresa Palmer, Alastair Duncan, Jeff Gulka és Danny Woodburn is helyet kapott.