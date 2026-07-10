Több komoly betegséggel küzd egyszerre Görög Zita: „Nem értettem, mi történik velem”

Görög Zita Instagram-oldalán egy megdöbbentő poszttal jelentkezett be a rajongóinak, ugyanis mint kiderült, már egy éve komoly egészségügyi problémákkal küzd, amiknek kezdetben maga sem tudta az okát. A kétgyermekes édesanya most végre megkapta a diagnózist, ám még mindig nem lélegezhet fel, sőt a neheze csak ezután jön, a gyógyszerek, a diéta és a mindennapi nehézségek miatt. Kiderült, mivel küzd a műsorvezető.

Görög Zita lánya és fia nevelése mellett rengeteget dolgozik, így először azt gondolta, ez okozza az egészségügyi problémáit (Fotó: MW Bulvár)

Görög Zita betegségére csak nemrég derült fény, ugyanis sokáig azt hitte, csak a fáradtság és túlterheltség okozza nála a tüneteket, de a probléma gyökere sokkal mélyebben van.

„Lassan 1 éve csak vonszolom a testem. Azt hittem, túlvállaltam magam, elkezdtem leadni a feladatokat és ledőlni délután is, ha volt rá időm. Az elmúlt időszakban felszedtem 8 kilót, amit hiába próbáltam megfogni, sporttal leadni – a mérleg nyelve meg sem mozdult. Közben pedig olyan iszonyú fáradtság mardosott belülről, hogy a mindennapi teendők elvégzése is emberfeletti kihívásnak tűnt. Persze csináltam mindent, mint minden nő, anyuka. Az idegrendszerem is kimerült. Az agyam kihagyott. Ok nélkül lettem hülye, mérges és ideges. Nem értettem, mi történik velem. Aztán vettem egy nagy levegőt, és elmentem egy vérvételre” – kezdte posztjában.

Most az életem nem a strandolásról, hanem a laborvizsgálatokról, a folyamatos ellenőrzésekről és ezekről a gyógyszeres dobozokról szól. A testem jelzett: a pajzsmirigy-alulműködés, a női egészségügyi kihívások és a súlyos vérszegénység egy kis IR-rel egyszerre kopogtattak be az életembe. Nyilván van összefüggés is

– folytatta Görög Zita állapotával kapcsolatban.

Görög Zita családja is sok figyelmet igényel

Görög Zita gyerekei jelenleg a nyári szünetet élvezik, ami a legtöbb édesanyának cseppet sem könnyű, de mégis igen vidám időszak. A tévés azonban idén nem tudja úgy kiélvezni a meleget és a napsütést, mint szeretné, ugyanis a folyamatos laborvizsgálatok, a diétás étrend, és a munka rengeteg idejét veszik el.

„De már jó kezekben vagyok! Viszont most megengedem magamnak a segítséget is. Amikor reggelente azon kell sakkozni, hogy melyik gyógyszert mikor, hogyan és hány óra különbséggel vehetem be, a legutolsó dolog, amire energiám és időm marad, az a konyhában való órákon át tartó állás, a grammok számolgatása, a tudatos bevásárlás és a diétás főzőcskézés. Nyári szünetben…” - sorolta a családanya.

Volt olyan nap, hogy álltam a konyhában, és egyszerűen elsírtam magam a fáradtságtól, mert nem volt erőm kitalálni, mit főzzek, ami támogatja a gyógyulásomat, és nem árt a felborult hormonjaimnak, miközben számolgatom a grammokat, kalóriákat. Tök új nekem ez a helyzet

– tette még hozzá, majd bejegyzését azzal zárta, hogy szerencsére talált olyan ételszállító céget, akik segítséget nyújtanak neki ebben a nehéz időszakban.