Hogyan tovább? Győrfi Pál megszólalt a menesztésről és a jövőbeli terveiről

Június elején érkeztek az első hírek Győrfi Pállal kapcsolatban, amikor is hivatalosan menesztették az Országos Mentőszolgálat szóvivői pozíciójáról. A mentőtisztnek azonban ez több volt, mint egy munka, mivel korábban lapunknak elárulta, hogy neki hobbija és szerelme is volt ez az állás. Tiszta szívből csinálta, így az elején tagadásban élt, hogy hogyan is történt ez. Most az Origónak arról mesélt, hogy hogyan sikerült feldolgozni munkája elvesztését.

Győrfi Pál 22 évig volt az Országos Mentőszolgálat szóvivője (Fotó: Ladóczki Balázs)

Győrfi Pálnak gyászolni kellett volt munkáját

Ez egy valódi gyászfolyamat. Azt mondják, hogy a gyásznak a pszihichológiában megvannak a fázisai. Az első a sokk, amikor az ember csak néz ki a fejéből és azt sem tudja, hogy ez most tényleg megtörtént-e. Utána következik a tagadás, hogy biztos nem lehet igaz és még mindig a mentőszolgálatnál dolgozok. Aztán általában a düh jön, amikor az ember haragszik arra, aki meghozta a döntést vagy saját magára, ha valamit elrontott. Nálam ez a düh kimaradt, inkább a szomorúság érzése van bennem, mert nem így terveztem a mentős pályafutásom végét. Ugyanakkor azt érzem, hogy van még bennem energia, szóval a következő hetekben szeretném kitalálni, hogy merre tovább

– mesélte az Origónak Győrfi Pál.

Nem meglepő a gyász folyamata, mivel Győrfi Pál 2004 óta töltötte be a szóvivői pozíciót, amitől egyik pillanatról a másikra megfosztották.