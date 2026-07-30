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Országos Mentőszolgálat

Hogyan tovább? Győrfi Pál megszólalt a menesztésről és a jövőbeli terveiről

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Egy teljes generáció nőtt fel, akik az Országos Mentőszolgálat nevét egybe kötötték szóvivőjükkel. Győrfi Pál azonban idén, hosszú idő után munkanélkülivé vált.
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Országos MentőszolgálatszóvívőGyőrfi Pál

Június elején érkeztek az első hírek Győrfi Pállal kapcsolatban, amikor is hivatalosan menesztették az Országos Mentőszolgálat szóvivői pozíciójáról. A mentőtisztnek azonban ez több volt, mint egy munka, mivel korábban lapunknak elárulta, hogy neki hobbija és szerelme is volt ez az állás. Tiszta szívből csinálta, így az elején tagadásban élt, hogy hogyan is történt ez. Most az Origónak arról mesélt, hogy hogyan sikerült feldolgozni munkája elvesztését.

Győrfi Pál gyászolja régi munkáját.
Győrfi Pál 22 évig volt az Országos Mentőszolgálat szóvivője (Fotó: Ladóczki Balázs)

Győrfi Pálnak gyászolni kellett volt munkáját

Ez egy valódi gyászfolyamat. Azt mondják, hogy a gyásznak a pszihichológiában megvannak a fázisai. Az első a sokk, amikor az ember csak néz ki a fejéből és azt sem tudja, hogy ez most tényleg megtörtént-e. Utána következik a tagadás, hogy biztos nem lehet igaz és még mindig a mentőszolgálatnál dolgozok. Aztán általában a düh jön, amikor az ember haragszik arra, aki meghozta a döntést vagy saját magára, ha valamit elrontott. Nálam ez a düh kimaradt, inkább a szomorúság érzése van bennem, mert nem így terveztem a mentős pályafutásom végét. Ugyanakkor azt érzem, hogy van még bennem energia, szóval a következő hetekben szeretném kitalálni, hogy merre tovább

– mesélte az Origónak Győrfi Pál.

Nem meglepő a gyász folyamata, mivel Győrfi Pál 2004 óta töltötte be a szóvivői pozíciót, amitől egyik pillanatról a másikra megfosztották.

Győrfi Pál fiával együtt mozizott.
Győrfi Pál fia, Ádám is ellátogatott a Pókember új filmjének vetítésére (Fotó: Szabolcs László)

Győrfi Pál most szeretne magára és a családra koncentrálni

Egyelőre egy pár hetet szeretnék pihenni. A családommal szeretném ezeket a heteket tölteni, éppen a moziba is Ádám fiammal jöttünk, aki nagy rajongója a Pókember-filmeknek. Szerintem ez most egy jó lehetőség, hogy a magánéletemmel foglalkozzak és közben bízom Istenben, hogy hamarosan megtalálom az új hivatásomat. Nemrég másfél hetet voltunk Balatonon, még maradtam volna, de egyelőre nincs tervben több utazás

– jelentette ki lapunknak az Országos Mentőszolgálat korábbi szóvivője.

Győrfi Pál még sajnálja, hogy már nem dolgozik mentőtisztként, ám emellett sikerült megtalálni ebben a nehéz helyzetben is a boldogságot, ami neki a családot jelenti.

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