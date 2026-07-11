Győrfi Pál végre megszólalt a jövőjéről: „Ki kell találnom, hogyan tovább”

Különleges családi programon vett részt a héten Győrfi Pál, aki feleségével és két lányával egy mozifilm premierjére látogatott el. Az esemény ráadásul dupla ünnep volt a család számára, hiszen nagyobbik lánya, Alíz éppen ezen a napon ünnepelte 15. születésnapját.

Győrfi Pál és felesége, Dr. Salgó Adrienn két lányukkal moziztak (Fotó: Győrfy Pál/Facebook)

Győrfi Pál feleségével és lányaival ruccant ki

A korábbi mentőszóvivő az Origonak arról is beszélt, hogyan telnek a napjai azóta, hogy távozott az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról, és azt is elárulta, milyen tervei vannak a jövőre nézve.

"Alíz ma lett 15 éves, így ez a mozipremier tulajdonképpen egy születésnapi ajándék is neki. Nagyon örülök, hogy együtt tudtunk eljönni. Egyedül a fiam hiányzik közülünk. Négy gyermekem van, a legidősebb fiam már kinőtt a mesékből, a kisebbik pedig még talán élvezte volna, de most éppen sakkversenyen vesz részt, ezért nem tudott velünk tartani" – kezdte mosolyogva az Origonak Győrfi Pál.

Győrfi Pál szerint az ilyen közös programok felbecsülhetetlenek.

Nagyon szeretem azokat az alkalmakat, amikor együtt lehet a család. A közös élmények mindig közelebb hozzák egymáshoz az embert, és egy mese még a felnőtteket is képes egy kis időre kiszakítani a hétköznapokból.

Győrfi Pált rengetegen ismerték el, idén két díjat is kapott (Fotó: BORS/Szabolcs László / BORS/Szabolcs László)

Győrfi Pál korán, már gyerekkorában rajongott a szakmájáért

A családi élmények mellett azonban most komoly döntések is várnak rá. Nemrég derült ki, hogy negyedévszázad után már nem ő tölti be az Országos Mentőszolgálat szóvivői tisztségét, ez pedig egy teljesen új élethelyzet elé állította.

"A szolgálataimat már átadtam, ugyanakkor továbbra is a mentőszolgálat kötelékéhez tartozom."

Izgalmas időszak ez számomra, mert most kell eldöntenem, és ki kell találnom, hogyan tovább. A munkám sosem csupán egy állás volt, hanem a hivatásom és egyben a hobbim is. Gyerekkorom óta meghatározta az egész életemet.

A népszerű szóvivő ugyanakkor egyáltalán nem készül visszavonulni.

"Tele vagyok energiával, és szeretnék a jövőben is hasznos lenni az emberek számára. Még bőven vannak aktív éveim, amelyeket úgy szeretnék eltölteni, hogy azt csinálhassam, amit igazán szeretek, és amihez értek is."