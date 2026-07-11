Győrfi Pál végre megszólalt a jövőjéről: „Ki kell találnom, hogyan tovább”

Különleges családi programon vett részt a héten Győrfi Pál, aki feleségével és két lányával egy mozifilm premierjére látogatott el. Az esemény ráadásul dupla ünnep volt a család számára, hiszen nagyobbik lánya, Alíz éppen ezen a napon ünnepelte 15. születésnapját.
Győrfi Pál feleségével és lányaival ruccant ki
A korábbi mentőszóvivő az Origonak arról is beszélt, hogyan telnek a napjai azóta, hogy távozott az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról, és azt is elárulta, milyen tervei vannak a jövőre nézve.
"Alíz ma lett 15 éves, így ez a mozipremier tulajdonképpen egy születésnapi ajándék is neki. Nagyon örülök, hogy együtt tudtunk eljönni. Egyedül a fiam hiányzik közülünk. Négy gyermekem van, a legidősebb fiam már kinőtt a mesékből, a kisebbik pedig még talán élvezte volna, de most éppen sakkversenyen vesz részt, ezért nem tudott velünk tartani" – kezdte mosolyogva az Origonak Győrfi Pál.
Győrfi Pál szerint az ilyen közös programok felbecsülhetetlenek.
Nagyon szeretem azokat az alkalmakat, amikor együtt lehet a család. A közös élmények mindig közelebb hozzák egymáshoz az embert, és egy mese még a felnőtteket is képes egy kis időre kiszakítani a hétköznapokból.
Győrfi Pál korán, már gyerekkorában rajongott a szakmájáért
A családi élmények mellett azonban most komoly döntések is várnak rá. Nemrég derült ki, hogy negyedévszázad után már nem ő tölti be az Országos Mentőszolgálat szóvivői tisztségét, ez pedig egy teljesen új élethelyzet elé állította.
"A szolgálataimat már átadtam, ugyanakkor továbbra is a mentőszolgálat kötelékéhez tartozom."
Izgalmas időszak ez számomra, mert most kell eldöntenem, és ki kell találnom, hogyan tovább. A munkám sosem csupán egy állás volt, hanem a hivatásom és egyben a hobbim is. Gyerekkorom óta meghatározta az egész életemet.
A népszerű szóvivő ugyanakkor egyáltalán nem készül visszavonulni.
"Tele vagyok energiával, és szeretnék a jövőben is hasznos lenni az emberek számára. Még bőven vannak aktív éveim, amelyeket úgy szeretnék eltölteni, hogy azt csinálhassam, amit igazán szeretek, és amihez értek is."
Győrfi Pál Országos Mentőszolgálatnál marad
Győrfi Pál immár 43 éve dolgozik a mentőszolgálatnál, ebből 25 éven át szóvivőként képviselte az intézményt. Mint mondja, ez az időszak nemcsak szakmailag, hanem emberileg is rengeteget adott neki.
A kommunikáció világa ez alatt a 25 év alatt teljesen átalakult, és büszke vagyok arra, hogy végig részese lehettem ennek az időszaknak. Azokra az emberekre pedig, akikkel együtt dolgozhattam, mindig nagy szeretettel és nosztalgiával fogok visszagondolni.
Bár egy korszak lezárult az életében, Győrfi Pál szavaiból egyértelműen kiderül: nem búcsúzik az aktív munkától, csupán új fejezetet nyit. Hogy pontosan miben próbálja ki magát a jövőben, azt egyelőre még ő maga is keresi, de egy biztos: tenni akar az emberekért, ahogyan azt az elmúlt több mint négy évtizedben is tette.