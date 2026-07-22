Ma lett 13 éves György herceg: Így telt a trónörökös életének első tizenhárom éve

Különleges napot ünnepel a brit királyi család, ugyanis ma tölti be a 13. életévét György herceg, Vilmos herceg és Katalin hercegné elsőszülött gyermeke, aki édesapja után a második a brit trónöröklési sorban. A születésnap alkalmából a walesi hercegi pár egy új portrét is megosztott róla, amelyen már igazi kamaszként mosolyog a kamerába.

13 éve született meg György herceg (Fotó: LEON NEAL/AFP)

György herceg és Sarolta hercegnő sok időt tölt együtt

György herceg – teljes nevén George Alexander Louis – 2013. július 22-én született Londonban, a St. Mary's Kórházban. Érkezését hatalmas érdeklődés övezte, hiszen a brit királyi család jövőjének egyik legfontosabb alakjaként jött a világra. Már születése pillanatától a reflektorfényben él, mégis szülei mindent megtettek azért, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabb gyermekkora legyen.

A 13 éves herceg szoros kapcsolatot ápol családjával. Édesapja Vilmos herceg, édesanyja Katalin hercegné, testvérei pedig Sarolta hercegnő és Lajos herceg, akikkel rendszeresen jelenik meg hivatalos eseményeken. Nagyapja III. Károly király, így Györgyre egyszer majd az a feladat vár, hogy elfoglalja a brit trónt. A család azonban arra törekszik, hogy a királyi kötelezettségek mellett minél több hétköznapi élményben is részesüljön. Az elmúlt években a világ számos fontos eseményén láthatták őt a királyi család tagjaként. Jelen volt II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségein, részt vett III. Károly király koronázásán, valamint rendszeresen feltűnik a Trooping the Colour katonai parádén és más hivatalos rendezvényeken. Bár egyre magabiztosabban mozog a nyilvánosság előtt, szülei ügyelnek arra, hogy fokozatosan vezessék be a királyi feladatok világába.

György herceg 2026-ban már egyre több hivatalos eseményen vesz részt a szüleivel (Fotó: Mike Egerton/PA Wire)

György herceg születésnapja után óriási mérföldkő jön

György herceg a sportok iránt is élénken érdeklődik: különösen a labdarúgásért rajong, de a teniszt is szívesen követi, ezért több wimbledoni mérkőzésen is feltűnt már szüleivel. Emellett a művészetek iránt is nyitott, és családja szerint kíváncsi, érzékeny természetű fiú.

Az idei év új fejezetet nyit az életében, hiszen hamarosan megkezdi tanulmányait az Eton College-ban, ugyanabban a neves iskolában, ahol korábban édesapja, Vilmos herceg is tanult. A család célja továbbra is az, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabb környezetben készítsék fel őt a jövőbeni szerepére. Bár György herceg még csak 13 éves lett, már most a világ egyik legismertebb fiatalja. A következő években várhatóan egyre több királyi eseményen kap majd szerepet, miközben továbbra is igyekeznek megőrizni számára a lehető legnormálisabb gyermekkort.