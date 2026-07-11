Hajdú Péter sosem hallott titkot árult el az elhunyt Bonnie Tylerről

Hajdú Péter abban a szerencsés helyzetben van, hogy pályafutása során tucatnyi világsztárral volt alkalma interjút készíteni és többeket a kamerákon kívül is megismerhetett. Közéjük tartozik a szerdán, 75 éves korában elhunyt pop-rock énekesnő, Bonnie Tyler is. A Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero és az It's a Heartache című világslágerek előadója elképesztő népszerűségnek örvendett Magyarországon is, legyen szó akár a rendszerváltás előtti, vagy az azt követő generációk fiataljairól. Az énekesnő 1986-ban járt először hazánkban, amit további tucatnyi alkalom követett. Legtöbbször természetesen koncertezni jött, de volt két olyan tévéműsor is, amelyekben vendégként szerepelt és interjút is adott. 1992-ben, majd 1996-ban a Top Show Rózsa Györggyel című műsorban láthattuk Bonnie-t, majd 2003-ban elfogadta a NÉVshowR meghívását.

Az énekesnő – aki Hajdú Péter műsorában is vendégeskedett – május elején portugáliai otthonukban lett rosszul, így férje kórházba vitte, ahol bélperforációja miatt sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta

(Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Hajdú Péter: „Nem Bonnie Tyler volt az egyetlen világsztár vendég aznap”

Hajdú Péter és Dömsödi Gábor vezették a produkciót, így a Frizbi műsorvezetőjének személyes emlékei is akadnak az elhunyt énekesnővel kapcsolatban. „Arra is pontosan emlékszem, hogy azon a napon, amikor mi találkoztunk, két adást vettünk fel, így nem Bonnie Tyler volt az egyetlen világsztár vendég a NÉVshowR stúdiójában. A másik epizódban ugyanis Klausjürgen Wussow, A klinika című sorozat Brinkmann professzora volt a meglepetésvendég.”

Most, hogy ezt végiggondoltam, beugrott, hogy tulajdonképpen én mutattam be őket egymásnak”

– nevetett a vidám emléket felidézve Hajdú Péter. A műsorvezető ezután rátért a forgatás napjának estéjére, amikor együtt vacsorázott Bonnie Tylerrel, Klausjürgen Wussow-val és természetesen Dömsödi Gáborral.

„Ő talán csak viccnek szánta, de én komolyan vettem”

„Kemény nap volt, de mindkét felvétel patentül sikerült. Ennek örömére arra gondoltunk, hogy vacsorázni hívjuk a két világsztárt, akik állták a sarat egész nap. Mindketten elfogadták a meghívásunkat, így elugrottunk néhányan egy neves, budapesti étterembe.”

Nagyon jó hangulat kerekedett és Bonnie Tyler egy ponton kijelentette, hogy szeretne autentikus cigányzenét hallani élőben.

„Ő talán csak viccnek szánta, de én komolyan vettem a kérését és telefonáltam egyet. Nem sokkal később meg is érkezett az egyik legjobb cigányprímás, akit csak ismer a világ és elhúzta Bonnie nótáját. Én életem végéig emlékezni fogok ezekre a pillanatokra és szerintem ő sem felejtette el soha azt a napot és estét…” – mesélte Hajdú Péter, akit éppen a személyes emlékei okán mélyen érintett az énekesnő halálának a híre.





