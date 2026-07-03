Hajdú Péter megnyugodott: „Rusvai Miklós szerint nem mostanában várható az újabb pandémia”

Tegye fel a kezét, aki a 2020 és 2023 közötti időszak előtt ismerte a pandémia szó jelentését, vagy akár csak gondolt volna arra, hogy jöhet egy világot letaroló, halálos vírus, ami átírja az életünket és amely arra készteti az emberiséget, hogy féljen egy világjárvány bekövetkeztétől! Most, hogy a kezek többsége lent maradt, térjünk rá a Frizbi soron következő epizódjára, vagyis annak ajánló videójára! Hajdú Péter 19-re húzott lapot azzal, hogy meghívta a Frizbi stúdiójába Rusvai Miklós víruskutatót, hiszen a műsorvezető köztudottan hipochonder, vagyis elég csak hallania egy betegség tüneteiről ahhoz, hogy azonnal érezni is kezdje azokat. Ugyanakkor tény, hogy a hantavírus Tenerife partjainál történt megjelenése három évvel a koronavírus járvány után, ismét a felszínre hozta aggodalmainkat és sokunknál okozott egyfajta PTSD-t (poszttraumás stressz zavar). A víruskutató azonban valami olyasmit tett, amire Hajdú Péter nem számított. Megnyugtatta…

Hajdú Péter alaposan körbejárta a témát a víruskutatóval (Fotó: YouTube / AI)

Hajdú Péter: „Az Afrikában terjedő törzs már más tészta...”

„Jelenleg a hantavírus eléggé benne van a közbeszédben. Ahogy Rusvai Miklós víruskutatótól megtudtam, a vírus egyes törzseit akár úgy is elkaphatom, ha az erdőben járva leszedek egy szál vadvirágot, vagy gombát, amihez korábban egy fertőzött rágcsáló hozzáért.”

Ugyanakkor, ha az egytől ötig tartó skálán az influenzát tekintjük az ötös erősségűnek, akkor a nálunk megtalálható hantavírus csak az egyes veszélyességi szinten mozog.

„Az Afrikában terjedő törzs már más tészta. Ezért is okozott kisebb nemzetközi pánikot az a hajó, melyen sokan fertőződtek meg a veszélyes törzzsel és amely végül kikötött Tenerife partjainál” – kezdte az Origónak Hajdú Péter.

Dr. Rusvai Miklós nem a ma ismert vírusoktól, inkább az ismeretlenektől tart (Fotó: YouTube)

„Jelenleg nincs olyan ismert vírus, ami globálisan veszélyeztetne minket”

A műsorvezető arra is kíváncsi volt, hogy a szakember melyik vírust tartja most a leginkább veszélyének. „Szóba került az ebola is, ami szintén Afrikából ered. Na, ez már a kutató szerint is a keményebb vírusfajták közül való. Amikor a fertőzöttnél elindul a vérzéses állapot, már nagyon csekély esély van a gyógyulásra. Ennek ellenére a civilizált országokban jók a gyógyulási arányok, csak időben fel kell fedezni a vírus jelenlétét. Szóval, összességében Rusvai Miklós megnyugtatott” – magyarázta Hajdú Péter, aki természetesen arra is rákérdezett, hogy készülnünk kell-e egy esetleges újabb világjárvány megjelenésére.

Rusvai Miklós szerint jó esélye van az emberiségnek arra, hogy egy kevésbé szép napon, újabb pandémia üti fel a fejét.

„A kutatók már húsz éve arra számítottak, hogy a a madárinfluenza mutációja okoz majd világjárványt, de a koronavírus beelőzte. Ugyanakkor jó hír, hogy a vakcinák már régóta hadrendbe állva várják, hogy megmentsék az emberiséget. Összegezve tehát, jelenleg nincs olyan ismert vírus, ami globálisan veszélyeztetne minket. Rusvai Miklós is inkább attól a vírustól, vagy vírusoktól tart, amelyeket ma még nem ismer a tudomány. Így aztán én is...” - tette hozzá Hajdú Péter.