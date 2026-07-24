Hajdú Péter is meglepődött: egy rántottával indult a TikTok-sztár karrierje

Színésznek készült, és bár kivágták a Színművészeti Egyetemről, ő visszamászott az ablakon, vagyis egy színitanodában megszerezte a képesítést. Hogy végül miért nem a világot jelentő deszkákon szerzett magának hírnevet, azt a Frizbi péntek esti adásában maga Bürgés Tamás, vagyis az ország leghangosabb „séfje” meséli el. Röviden annyi történt, hogy a diploma kézhezvétele után saját maga ébredt rá arra, hogy nem elég jó, így végül az akkor még Ferihegy néven futó repülőtéren kapott biztonsági őri állást. Tamás, az árú szállító kamionokat számolgatta napestig, majd a biztonsági ellenőrzéshez került, ahol utasokat „vegzált”, majd mivel kiválóan beszél angolul, török főnöke betette őt a logisztikával foglalkozó részlegre, ahol szép lassan elsajátította az ágazat minden csínját-bínját. Majd jött a koronavírus-járvány és hősünk is home office-ba kényszerült. Ekkor kezdett el tartalmakat gyártani a még gyerekcipőben járó TikTokra. Eleinte csak kondis videókat pakolt fel egy haverjával közösen, de egy szép napon… Nos, a többi kiderül Hajdú Péter műsorából.

Hajdú Péter is tátott szájjal hallgatta a netes sztárszakács sikertörténetét (Fotó: Facebook)

„Először edzeni kezdtünk a haverral. Két dagadt gyerek…”

„Egyik nap feljött a haverom, akivel egy házban laktunk és mutatott egy csajt a TikTokon. Mondtam is neki, hogy itthon van a feleségem… Egyébként csak egy kezet láttam és hogy az a kéz valami kaját csinál. Nem volt semmi narráció, csak zene.”

Azonnal arra gondoltam, hogy ezt lehetne jobban is csinálni.

„Ingerszegény időszak volt és kitaláltuk, hogy mi is csináljunk videókat. Először edzeni kezdtünk a haverral. Két dagadt gyerek… De ezeket a videókat nem kapták föl” – emlékezett vissza a Frizbi felvételén Bürgés Tamás.

Hajdú Péter is ledöbbent, milyen kevés is elég az áttöréshez

Végül jött a nagy ötlet, vagyis a főzős videók készítése. Tamás erről így mesélt Hajdú Péternek: „Egyik nap felkeltem és odaszóltam a feleségemnek, hogy összedobok egy rántottát. Aznapra nem volt videóötletem, gondoltam felveszem. Az lett az első olyan videóm, ami félmilliós megtekintést hozott. Akkor már pedzegettem ezt a karaktert, amit addigra már kitaláltam, csak még nem mertem kijönni vele. Szerettem volna valami olyat, ami egy kicsit bántja az emberek fülét.”

A feleségem azt mondta, hogy ha egy hónap alatt összeszedek százezer követőt, akkor mehet a dolog. Hát, összejött…

- emlékezett vissza Bürgés Tamás, akit ma 450 ezren követnek TikTokon.