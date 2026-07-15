Hajdú Péternek elhunyt édesapja üzent a túlvilágról: hátborzongató, mit élt át Kiss Kató léleklátóval

Nyolc egymás számára teljesen ismeretlen ember, nyolc feldolgozatlan gyász, egy szkeptikus műsorvezető és Kiss Kató léleklátó elég volt ahhoz, hogy Hajdú Péter szkeptikusból elinduljon abba az irányba, hogy minimum ne zárja ki annak lehetőségét, hogy a lélek a halál után is él, és képes kommunikálni az itt maradottakkal. Péter teret adott Kiss Katónak, aki minden jel szerint bizonyított, hiszen a Frizbi TV műsorvezetője napokkal a felvétel után is csak keresi a szavakat mindarra, aminek szem és fültanúja volt. Hajdú az Origónak nyilatkozott az átéltekről.

Hajdú Péter napokkal a forgatás után sem érti, mi is történt a szeánsz felvételén (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Nyugodtan mondhatom, egyik döbbenetből a másikba estem”

„Egészen döbbenetes az, amit láttam, hallottam és éreztem a most pénteki adás felvételén. Tulajdonképpen még nem is dolgoztam fel és férfiasan bevallom, nem találok racionális magyarázatot arra, amit átéltem, átéltünk” – kezdte az Origónak Hajdú Péter, aki részleteket nem szeretne elárulni a rendhagyó Frizbi adásáról, de a benne dúló érzelmi viharról szívesen mesélt. „Fontos előre tisztázni, hogy a a nyolc résztvevőt majd ezerötszáz jelentkező közül választottuk ki úgy, hogy Kiss Katónak sejtelme sem volt róla, kik ők.”

Amikor megérkeztek a forgatásra, arra kértük őket, hogy három kérdést anonim módon írjanak le egy fehér lapra, majd mindegyikükkel rögzítettünk egy bemutatkozó kisfilmet, amit a léleklátónak nem mutattunk meg, sőt azok elkészültéről sem tájékoztattuk.

„Én magam csendes szemlélőként vettem részt a szeánszon és nyugodtan mondhatom, egyik döbbenetből a másikba estem” – magyarázta.

A szeánsz forgatásáról árult el döbbenetes részleteket Hajdú Péter (Fotó: YouTube)

„A felvétel vége felé Kiss Kató hozzám fordult és közölte, hogy édesapám lelke jelen van”

A műsorvezető ezután elárulta, mikor esett az első ámulatába a szeánsz alatt. „Képtelen vagyok magyarázatot találni arra a tényre, hogy Kiss Kató pontosan be tudta azonosítani, hogy melyik három kérdés melyik résztvevőhöz tartozik. Stimmeltek dátumok, és a tragédiákhoz kapcsolódó egyéb számadatok is. Gyakorlatilag megállás nélkül forogtak a kamerák, így tulajdonképpen amit a nézők majd az adásban látnak, akár valós idejűnek is tekinthető, dacára annak, hogy rögzített tartalomról van szó.”