Hajdú Péter tabudöngető interjúja: „Ő az egyik legnagyobb tudású rabbi”

A judaizmust, vagyis ahogy a köznyelvben említjük: a zsidó vallást nyugodtan tekinthetjük az egy isten hitre alapuló vallások legősibb és ma is élő ágának, hiszen Ábrahám, akit a zsidóság ősatyjának tekinthetünk, Krisztus előtt 1800-2000 évvel élt. Ugyanakkor ez az az ősi vallás, melynek ortodox, vagyis a hagyományos tanításait követő híve körül a legtöbb tévhit és mendemonda alakult ki. Hogy ezeknek a sztereotípiáknak van-e alapja, az kiderül a Frizbi legfrissebb epizódjából, melyben Hajdú Péter a haszid irányzat egyik legismertebb rabbijával, Megyeri Jonatán rabbival beszélgetett.

Hajdú Péter ugyan alaposan felkészült a beszélgetésre, de a rabbinak így is sikerült őt meglepnie (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Jonatán rengeteget tesz a zsidóságért...”

A műsorvezető számos, az egyszeri embert foglalkoztató, mégis tabunak számító kérdést tett fel az újsütetű TikTok sztárnak. Ilyen például az ortodox zsidók pénzhez, vagy akár a testiséghez fűződő viszonya, de szóba kerültek a szigorú étkezési szokásaik is, melyek egyik legmeglepőbb eleme, hogy nem fogyasztanak egyszerre húst és tejterméket. Sőt, még a konyhai edényeket is ennek az isteni törvénynek a mentén tárolják, használják és kezelik. Az Origo megkereste Hajdú Pétert, aki nem tagadja, félig zsidó származása ellenére rengeteg, számára is meglepő szabályt, vagyis inkább törvényt ismert meg a beszélgetés alatt. „Római katolikus vagyok, de a származásom tekintetében zsidó is. Ugyanakkor minden világvallás és annak leágazásai is nagyon érdekelnek. Eközben pedig nagyon fontosnak tartom az edukációt.”

Ezért is hívtam meg Megyeri Jonatán rabbit, aki az egyik, ha nem a legszigorúbb zsidó vallási irányzat, a haszidizmus követője.

„Jonatán ráadásul különösképpen nyitott szellemiség, akit több, mint tízezren követnek a TikTokon. Ezzel pedig rengeteget tesz a zsidóságért, hiszen nyíltan és őszintén beszél a vallásáról és az azt övező tévhitekről, félreértésekről” – kezdte lapunknak Hajdú Péter.

Megyeri Jonatán elsősorban rabbi, de egyben TikTok sztár is (Fotó: YouTube)

„A hónap felében nincs szex”

A műsorvezető ezután elárult néhány olyan témát, amit érintettek a felvétel alatt. „Különös ténynek tűnhet például, hogy ha magam is haszid volnék, most nem tudnánk telefonon beszélgetni, mint ahogy, ha keresném, ma Jonatán sem venné fel a telefonját, hiszen szombat, vagyis Shabbat van, amikor is az ortodox zsidók nem kezelhetnek elektromos eszközöket.”

Jonatántól azt is megtudtam, hogy bár a szabályok szigorúak, folyamatosan változnak és ha csak óvatosan is, de próbálnak alkalmazkodni a változó világhoz.

„Így például nem kell áramtalanítaniuk a hűtőt szombaton, csak mert az árammal működik. Ahogyan, ha baj van, mentőbe is szállhatnak, de például a kórházat már csak gyalogszerrel hagyhatnák el, ha a probléma megoldódott és nem szorulnak további ellátásra. Szóba került a szexualitás is, hiszen ezen a területen is rengeteg a szabályozás. Tény például, hogy a hónap felében egyáltalán nem élhetnek házaséletet. Hogy miért, az kiderül az interjúból” – magyarázta Hajdú Péter.





