A Super Bowl sikerére tör a foci-VB halftime show-ja? Ezek voltak az eddigi legemlékezetesebb koncertek – Galéria!

Tegnap lejátszották a futball világbajnokság döntő meccsét, ahol Spanyolország és Argentína küzdött meg egymással. A mérkőzésből végül előbbiek kerültek ki győztesen, így Lionel Messi csapatának nem sikerült megvédenie világbajnoki címét. Ám a New York-i VB döntő nem csak emiatt volt különleges, ugyanis most először a Super Bowl-hoz hasonlóan itt is egy elképesztő halftime show-val örvendeztették meg a rajongókat. És bár a koncertek hatalmasat szóltak, van még mit tanulni az amerikai elődtől, mutatjuk is a Super Bowl legjeit.

Madonna elképesztő bulit csinált a 2026-os VB döntő halftime show-jában (Fotó: dpa/Tom Weller)

A Super Bowl halftime show-ja, ahogy maga a meccs is, az év egyik legnézettebb eseménye az Egyesült Államokban, így nem csoda, hogy miután megszerezték a foci-VB szervezésének jogát, erre a döntőre szintén megálmodtak egy hasonló gigakoncertet. A első félidei show-ban Shakira, a dél-koreai BTS zenekar, Justin Bieber és Madonna léptek fel, a rajongók pedig azóta sem tértek magukhoz. Az elképesztő félidős pillanatok azonban még így sem voltak olyan ikonikusak, mint néhány super bowl-os koncert.

Shakira előadásától az egész stadion új erőre kapott, hatalmas bulival szórakoztatta a nézőket a félidőben (Fotó: Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press)

A VB döntő halftime show-ja hagyomány lesz?

Nem csoda, hogy a FIFA bevállalta ezt a nagyszabású koncert egyveleget, hiszen a Super Bowl esetében a félidei show-nak valódi pop-kulturális jelentősége van, és a nézők között szép számmal akadnak olyanok, akik csak ebben az időben kapcsolnak a meccsre. Ilyen volt például a Rolling Stones 2006-os fellépése, ahol mintegy 600 önkéntes, nagyjából 5 perc alatt építette fel az együttes hatalmas logóját, ami színpadként szolgált Mick Jagger zenekarának őrületes performansza alatt. De Katy Perry 2015-ös vagy éppen Beyoncé 2013-as fellépéséből sem hiányzott az erő, na meg a megalomán díszletek. Justin Timberlake és Janet Jackson pedig némi bakival írták be magukat a halftime show-k történelmébe, ugyanis az ’N Sync egykori énekese 2004-ben véletlenül – vagy talán szándékosan – letépte partnere ruhájának egyik részét, aki így mellbedobással el is vitte a show-t. Ha kíváncsi erre a pillanatra, vagy épp a többi kedvencükre, kattintson a galériánkra!