Most mindenkit meglepett: így fest most a születésnapos Harrison Ford - Fotó!

Harrison Ford nemrég ismét bebizonyított, a kor bizony csak egy szám. Az Indiana Jones és a Star Wars filmek sztárja ma ünnepli a 84. születésnapját, ám ezt ránézésre talán senki meg nem mondaná róla: kivált azokat a friss felvételeket látva, amelyek a minap készültek róla Los Angelesben biciklizés közben.

Döbbenetesen jó formában van a születésnapos Harrison Ford / Fotó: CraSH / ZUMA Press/Northfoto

Döbbenetesen jó formában van a születésnapos Harrison Ford

A színészt ekkor egy testhezálló fehér sportpólóban, fekete kerékpáros nadrágban, kesztyűben és fehér sisakban kapták lencsevégre, amint épp a városon keresztül tekert. Harrison Ford később megszabadult a felsőjétől, felfedve ezzel izmos karjait, vállait és mellkasát.

Harrison Ford, 83, shows off impressive physique as he goes shirtless in public on LA outing https://t.co/HHAwGmLaRY — Daily Mail (@DailyMail) July 12, 2026

A színész ezzel egyben arra is emlékeztetett mindenkit, hiába múlt el már 80, esze ágában sincs lassítani. Egy nemrégiben adott interjúban Harrison Ford elárulta, az edzőjével, Jaime Milnesszal a teljes testes edzésre és a sérülések megelőzésére összpontosítanak. A sztár étrendje is sokat változott az évek során: 2023-ban úgy nyilatkozott, teljesen kiiktatta az étrendjéből a legtöbb húsfélét és a tejtermékeket, ehelyett zöldségeket és halat fogyaszt, mivel úgy véli, ez saját maga és a környezet számára is egészségesebb. Harrison Ford emellett azt is világossá, nem tervez visszavonulni a színészi pályáról.

Az egyik dolog, amit vonzónak találok a színészi munkában, az az, hogy idős emberekre is szükség van, hogy eljátsszák az öregek szerepét

- mondta el a színész, aki a mai napig bevállal fizikailag megterhelő szerepeket - írja a Fox News.