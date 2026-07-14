"Nem vagyok ATM" – Elton Johnnak könyörgött pénzért Harry herceg

Elton John állítólag kiakadt Harry hercegre, miután a sussexi méltóság pénzt kért tőle. A herceg pénzügyi segítségnyújtási kérelme úgy hírlik, közvetlenül azelőtt érkezett, hogy múlt héten elvesztett egy pert az Associated Newspapers ellen a Legfelsőbb Bíróságon.

Nehéz anyagi helyzetbe került Harry herceg

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Nehéz anyagi helyzetbe került Harry herceg

Harry és Elton is tagja annak a több ismert személyiségből álló csoportnak, akik jogi eljárást indítottak a kiadóvállalat ellen. A vádak szerint a cég törvénysértő tevékenységeket folytatott vagy rendelt el, beleértve magánnyomozók felbérlését autókba rejtett lehallgatókészülékek elhelyezésére, személyes adatok csalással történő megszerzését, valamint privát telefonbeszélgetések lehallgatását.

Azonban a herceg nem a bírósági ügy miatt kért pénzügyi segítséget az énekes-dalszerzőtől, hanem a Legyőzhetetlenek Játéka (Invictus Games) miatt. Az állításokat Paula Froelich királyi újságíró osztotta meg, akinek közeli források mondták, hogy Eltonnak „elege van a szeszélyes és lobbanékony hercegből”.

Paula a múlt héten arról számolt be, hogy a sussexiek Elton dél-franciaországi otthonában szálltak meg, mielőtt az Egyesült Királyságba utaztak. Ekkor egy beszélgetés során a zenész nyersen fogalmazott, és azt mondta Harrynek: „Nem vagyok ATM.”

Azt mondták nekem, hogy Harry, mivel hatalmas finanszírozási hiányosságokkal nézett szembe a játékok számára, megállt Elton és férje, David Furnish dél-franciaországi házánál, hogy pénzt kérjen, mielőtt Londonba érkezett volna

– írta Paula a Substacken.

Elton, aki már tudta, hogy a jogi számlák nagy részét neki kell majd fizetnie, ha a felperesek veszítenek, állítólag nem akart adományozni.

Egy interjúban Paula azt állította, hogy Harry egyetlen oka arra, hogy az Egyesült Királyságba látogasson, az volt, hogy pénzt gyűjtsön a jövő évi Legyőzhetetlenek Játékára. Azt állította, hogy 25 millió font (10,5 milliárd forint) hiányzik, mivel eddig mindössze 4 millió fontot (1,6 milliárd forintot) gyűjtött össze a herceg vállalatoktól és névtelen adományozóktól.