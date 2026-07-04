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Harry herceg

Most jött a drámai bejelentés: Harry herceg egyedül tér vissza Londonba – Meghan és a gyerekek nem tartanak vele

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Sajtóértesülések szerint Harry herceg egyedül utazik Londonba, a család részvételéről azonban a brit látogatás további programjain egyelőre még nem született döntés.
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Harry hercegMeghan MarklevisszatérésLondonIII. Károly király

Harry herceg gyermekei mégsem térnek vissza Londonba.

Harry herceg egyedül tér vissza Londonba
Harry herceg egyedül tér vissza Londonba  Fotó: REMKO DE WAAL / ANP

Most jött a drámai bejelentés: Harry herceg egyedül tér vissza Londonba 

A PEOPLE magazin július 4-én úgy értesült, hogy Meghan Markle, a 7 éves Archie herceg és az 5 éves Lilibet hercegnő nem kísérik el Harry herceget Londonba, amikor a jövő héten az Egyesült Királyságba utazik. 

Arról ugyanakkor még nem született döntés, hogy a család csatlakozik-e Sussex hercegéhez az út más, Londonon kívüli állomásain.

A fejlemény azért figyelemre méltó, mert Harry és Meghan korábban azt tervezték, hogy Archie és Lilibet 2022 óta először látogat vissza Nagy-Britanniába. Harry szerette volna, ha gyermekei megismerik azt az országot, ahol ő felnőtt, és akár III. Károllyal is találkozhatnak. Az, hogy nem lesznek jelen a londoni programokon, kérdésessé teszi, sor kerülhet-e családi találkozóra az uralkodóval a látogatás során.

A család terveit továbbra is a biztonsági aggályok nehezítik. Harry herceg szóvivője június 29-én a PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott:

A kérdés az, hogy a látogatás teljes időtartama alatt biztosított lesz-e a megfelelő és arányos személyi védelem.

Bár III. Károly felajánlotta, hogy a család egy királyi birtokon szállhat meg, a biztonsági intézkedések csak a birtok területére terjednének ki. A szóvivő akkor azt is közölte, hogy Harry herceg továbbra is

minden rendelkezésre álló lehetőséget megvizsgál annak érdekében, hogy a látogatás biztonságosan megvalósulhasson, és gyermekei is lehetőséget kapjanak arra, hogy ellátogassanak az Egyesült Királyságba.

Sussex hercege és hercegnéje a tervezett brit út előtt gyermekeikkel Európában nyaralt. Harry herceg várhatóan az eredeti tervek szerint utazik Nagy-Britanniába, ahol több jótékonysági rendezvényen is részt vesz, köztük a 2027-es birminghami Invictus Games egyéves visszaszámlálását jelző eseményeken, valamint a WellChild és a Scotty's Little Soldiers szervezetek programjain – írja a PEOPLE

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