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bíróság

Újabb pofonba szaladt bele Harry herceg, több milliós pert vesztett el

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Visszautasította a vádakat a bíróság. Harry herceg és hat másik híresség a Daily Mail kiadója ellen indított eljárást, a bíró azonban arra jutott, a hét felperes egyike sem szolgáltatott elegendő bizonyítékot az állításaik alátámasztására.
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bíróságHarryperHarry herceg

Elutasították kedden Harry herceg, Sir Elton John és Doreen Lawrence bárónő által a Daily Mail kiadója ellen benyújtott kereseteket az állítólagos törvénytelen információgyűjtés ügyében. A hírességek - akik közt ott volt David Furnish, Elizebeth Hurley és Sadie Frost is -, azzal vádolták az Associated Newspapers Limited-et (ANL), hogy olyan tevékenységekben vettek részt, mint a hangposta és a vezetékes telefonok lehallgatása, valamint információk megtévesztéssel történő megszerzése magánnyomozók és szabadúszó újságírók segítségével. Az ANL határozottan tagadta ezeket a vádakat.

LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 07, 2026: Prince Harry, Duke of Sussex, leaves Chatham House after attending the Invictus Games Foundation conference in London, United Kingdom on July 07, 2026. The Duke of Sussex has travelled to the UK to attend engagements marking the one-year countdown to the 2027 Invictus Games. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) (Photo by WIktor Szymanowicz / NurPhoto via AFP)
Elvesztette a perét Harry herceg / Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Elvesztette a perét Harry herceg

Egy 436 oldalas ítéletben a bíró, Matthew Nicklin arra a következtetésre jutott, a hét felperes közül egyike sem szolgáltatott elegendő bizonyítékot a jogellenes információgyűjtésre vonatkozó állításainak alátámasztására, ezért mindannyiuk keresetét elutasította.

A felperesek ügye lényegében arra kérte a bíróságot, hogy, miután az információ magánjellegű volt, és mivel az Associated nem tudta egyértelműen megmagyarázni annak forrását, a cikknek jogellenes forrásból kellett származnia

- mondta el a bíró, kiemelve, az újságíróknak sikerült alátámasztani, hogy törvényes úton jutották hozzá a vitatott cikkek és események forrásához. A bíróság azt is vitatta, a kereseteket időben benyújtották-e, mivel a törvény szerint a jogellenes információgyűjtéssel kapcsolatos jogi lépéseket a felfedezéstől számítva hat éven belül kell megindítani, amit viszont a ANL szerint a felperesek túlléptek - írja a Daily Star, kiemelve, Harry és társai ezzel egy 50 millió fontos pert vesztettek el.

A Daily Mail kiadója a bíróság döntését elsöprő győzelemként ünnepelte, a BBC szerint azonban az ügy még nem zárult le teljesen: július 29-én és 30-án újabb tárgyalásra kerül sor, melynek során meghallgatják a vitás pontokkal kapcsolatos érveket és az ítéletet követően szükséges bírósági határozatokat.


 

 

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