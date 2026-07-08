Újabb pofonba szaladt bele Harry herceg, több milliós pert vesztett el

Elutasították kedden Harry herceg, Sir Elton John és Doreen Lawrence bárónő által a Daily Mail kiadója ellen benyújtott kereseteket az állítólagos törvénytelen információgyűjtés ügyében. A hírességek - akik közt ott volt David Furnish, Elizebeth Hurley és Sadie Frost is -, azzal vádolták az Associated Newspapers Limited-et (ANL), hogy olyan tevékenységekben vettek részt, mint a hangposta és a vezetékes telefonok lehallgatása, valamint információk megtévesztéssel történő megszerzése magánnyomozók és szabadúszó újságírók segítségével. Az ANL határozottan tagadta ezeket a vádakat.

Elvesztette a perét Harry herceg / Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Elvesztette a perét Harry herceg

Egy 436 oldalas ítéletben a bíró, Matthew Nicklin arra a következtetésre jutott, a hét felperes közül egyike sem szolgáltatott elegendő bizonyítékot a jogellenes információgyűjtésre vonatkozó állításainak alátámasztására, ezért mindannyiuk keresetét elutasította.

A felperesek ügye lényegében arra kérte a bíróságot, hogy, miután az információ magánjellegű volt, és mivel az Associated nem tudta egyértelműen megmagyarázni annak forrását, a cikknek jogellenes forrásból kellett származnia

- mondta el a bíró, kiemelve, az újságíróknak sikerült alátámasztani, hogy törvényes úton jutották hozzá a vitatott cikkek és események forrásához. A bíróság azt is vitatta, a kereseteket időben benyújtották-e, mivel a törvény szerint a jogellenes információgyűjtéssel kapcsolatos jogi lépéseket a felfedezéstől számítva hat éven belül kell megindítani, amit viszont a ANL szerint a felperesek túlléptek - írja a Daily Star, kiemelve, Harry és társai ezzel egy 50 millió fontos pert vesztettek el.

A Daily Mail kiadója a bíróság döntését elsöprő győzelemként ünnepelte, a BBC szerint azonban az ügy még nem zárult le teljesen: július 29-én és 30-án újabb tárgyalásra kerül sor, melynek során meghallgatják a vitás pontokkal kapcsolatos érveket és az ítéletet követően szükséges bírósági határozatokat.

Prince Harry defeated in phone hacking legal battle against Daily Mail publisher https://t.co/8Mku6TQbpl — City A.M. (@CityAM) July 7, 2026



