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Harry herceg

Kiderült, hogy mi Harry herceg teljes munkaidős állása

31 perce
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A sussexi herceg egy podcast beszélgetés során árult el magáról néhány érdekességet. Harry herceg a közelmúltban látogatott el az Egyesült Királyságba, ekkor készült az interjú is, melynek célja a 2027-es Invictus Games népszerűsítése volt, amelyet Birminghamben rendeznek meg.
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Harry hercegfoglalkozásinterjú

A közelmúltban hazalátogatott az Egyesült Királyságba Harry herceg, hogy jótékonysági rendezvényeken, valamint a 2027-ben Birminghamben megrendezésre kerülő Invictus Games egyéves visszaszámlálását jelző eseményeken vegyen részt. III. Károly király kisebbik fia ezalatt egy podcast beszélgetéshez is csatlakozott, a Joe Marler Will See You Now-hoz, amelyet a korábbi angol rögbijátékos, Joe Marler vezet. Marler ekkor megkérte Harryt, mutatkozzon be a teljes nevén, mielőtt felfedné a foglalkozását, és amire a sussexi herceg kissé meglepő választ adott.

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, speaks as he attends 'Scotty's Summer Festival' at Maxstoke Castle near Birmingham, central England on July 11, 2026. (Photo by Heathcliff O'MALLEY / POOL / AFP)
Elárulta a foglalkozását Harry herceg / Fotó: HEATHCLIFF O'MALLEY / POOL

Elárulta a foglalkozását Harry herceg

Henry Albert Charles David, Sussex hercege. Főállású apa. Brit veterán. Anglia hercege ("Prince"). Herceg ("Duke"). De ma már nem tudom biztosan. Mit szeretnél?

- kérdezte Harry, mielőtt a herceg ("Duke") mellett döntött volna.

A válasz egyébként meglepte Kinsey Schofieldet, a YouTube Kinsey Schofield Unfiltered című műsorának házigazdáját, aki rámutatott arra, Károly király fia a teljes neve helyet a címét adta meg.

A teljes neve Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor. Hacsak nem változtatta meg a vezetéknevét  hivatalosan Sussexre – amire nem sok esélyt látok –, a "Sussex hercege" egy cím, nem pedig a neve. Ez egy apró momentum volt, de bebizonyította, Harry identitása mennyire szorosan kötődik a királyi státuszához

- mondta el a Fox News Digitalnak, míg Helena Chard brit műsorvezető és fotós kiemelte, az interjú egy anekdotára emlékeztette, amelyet korábban a királyi szerző, Hugo Vickers osztott meg.

Állítólag a néhai II. Erzsébet királynő egy magánbeszélgetés során azt állította, hogy Harry Kaliforniába ment gyermekfelügyelőnek. A meglátása helyes volt. Semmi baj nincs azzal, ha valaki "teljes munkaidős apa". Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ő is elgondolkodik a saját céltudatosságán


- jelentette ki Chard.

A sussexi hercegi pár, Harry és Meghan Markle 2020-ban hagyta maga mögött a királyi családot és az Egyesült Királyságot, majd ezután a kaliforniai Montecitóban telepedtek le, ahol azóta is élnek a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. A kapcsolatuk eközben igencsak megromlott a királyi család többi tagjával, a nyilvános kritikáiknak és Harry Tartalék című önéletrajzi kötetének következtében. A helyzet odáig fajult, hogy a sussexi herceg és a bátyja, Vilmos állítólag már jó ideje egyáltalán nem beszélnek egymással, habár Harry az eltelt évek során többször is hazatért. A mostani látogatás alatt azonban már megtört a jég, miután a Buckingham-palota péntek este megerősítette, Károly király és Kamilla királyné délután fogadta a családot a Highgrove House-ban, így a brit uralkodó négy év után ismét találkozhatott Amerikában élő unokáival.

 

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