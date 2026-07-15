Kiderült, hogy mi Harry herceg teljes munkaidős állása

A közelmúltban hazalátogatott az Egyesült Királyságba Harry herceg, hogy jótékonysági rendezvényeken, valamint a 2027-ben Birminghamben megrendezésre kerülő Invictus Games egyéves visszaszámlálását jelző eseményeken vegyen részt. III. Károly király kisebbik fia ezalatt egy podcast beszélgetéshez is csatlakozott, a Joe Marler Will See You Now-hoz, amelyet a korábbi angol rögbijátékos, Joe Marler vezet. Marler ekkor megkérte Harryt, mutatkozzon be a teljes nevén, mielőtt felfedné a foglalkozását, és amire a sussexi herceg kissé meglepő választ adott.

Elárulta a foglalkozását Harry herceg / Fotó: HEATHCLIFF O'MALLEY / POOL

Elárulta a foglalkozását Harry herceg

Henry Albert Charles David, Sussex hercege. Főállású apa. Brit veterán. Anglia hercege ("Prince"). Herceg ("Duke"). De ma már nem tudom biztosan. Mit szeretnél?

- kérdezte Harry, mielőtt a herceg ("Duke") mellett döntött volna.

A válasz egyébként meglepte Kinsey Schofieldet, a YouTube Kinsey Schofield Unfiltered című műsorának házigazdáját, aki rámutatott arra, Károly király fia a teljes neve helyet a címét adta meg.

A teljes neve Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor. Hacsak nem változtatta meg a vezetéknevét hivatalosan Sussexre – amire nem sok esélyt látok –, a "Sussex hercege" egy cím, nem pedig a neve. Ez egy apró momentum volt, de bebizonyította, Harry identitása mennyire szorosan kötődik a királyi státuszához

- mondta el a Fox News Digitalnak, míg Helena Chard brit műsorvezető és fotós kiemelte, az interjú egy anekdotára emlékeztette, amelyet korábban a királyi szerző, Hugo Vickers osztott meg.

Állítólag a néhai II. Erzsébet királynő egy magánbeszélgetés során azt állította, hogy Harry Kaliforniába ment gyermekfelügyelőnek. A meglátása helyes volt. Semmi baj nincs azzal, ha valaki "teljes munkaidős apa". Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ő is elgondolkodik a saját céltudatosságán



- jelentette ki Chard.