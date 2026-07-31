Nagy bajban van Harry herceg: több millió fontot kell zsebből kifizetnie

Harry hercegnek akár több millió fontot is ki kell fizetnie saját zsebéből, hogy fedezze a Daily Mail kiadója ellen indított sikertelen jogi eljárás költségeit. Hét ismert személyiségből álló csoport, köztük Sussex hercege, Sir Elton John és Doreen Lawrence bárónő, beperelte az Associated Newspapers Limited (ANL) vállalatot jogellenes információgyűjtéssel vádjával. Az ANL határozottan tagadta az állításokat, majd július elején, egy 11 hetes londoni tárgyalást követően a Legfelsőbb Bíróság egy 436 oldalas ítéletben teljes egészében elutasította a beadott kereseteket.

Több milliós kártérítésből kell kivennie a részét Harry hercegnek. Fotó: NurPhoto / NurPhoto

Több milliós kártérítésből kell kivennie a részét Harry hercegnek

Az ügy nemrégiben visszakerült a bíróságra, ahol a perköltségek megosztásáról tárgyalnak. Kiderült, hogy a felperesek biztosítása nem fedezi az ANL kiadásait, amelyek már a 34 millió fontot (mintegy 14,3 milliárd forintot) is meghaladják.

A meghallgatáson az ANL ügyvédei azzal érveltek, hogy a hírességekből álló csoportnak, amelynek Sadie Frost, Elizabeth Hurley, David Furnish és Sir Simon Hughes volt parlamenti képviselő is tagja, nem az általános szabályok, hanem a jóval szigorúbb, büntető jellegű, kártérítési alapon kellene megfizetnie a költségeket. Ez a kiadó számára jóval kedvezőbb megtérülést jelentene.

Antony White, a kiadó jogi képviselője szerint a felperesek valójában rejtett szándékkal indították a pereket. Céljuk az volt, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra a sajtóetikai Leveson-vizsgálat második szakaszának elindításáért. White szerint ez nem „rendes és megalapozott pereskedés”, hanem egy politikai kampány volt.

Az ügyvéd kiemelte, hogy az ügyeket nagy nyilvánosság előtt indították, egy 2022 októberében kiadott sajtóközleménnyel, tudván, hogy ezek valószínűleg jelentős figyelmet fognak kelteni a világ színpadán,.

Tudták, hogy ez egy totális támadás az Associated ellen. Igyekeztek hangsúlyozni, hogy mások is csatlakozhatnak a mozgalomhoz

- tette hozzá.

White később a vádak túlzott általánosságát és folyamatos változását is bírálta. Úgy fogalmazott: a felperesek meglepően széles hálót vetettek ki a keresetükben, „abban a reményben, hogy fognak valamilyen halat”. Szerinte a bíróságnak fel kell tennie a kérdést, miért tettek így. Szerinte a válasz egyértelmű: „ezeket az eljárásokat egyfajta élcsapatként, az első hullámként indították el”, hogy utána elszabaduljon a pereskedési téboly.