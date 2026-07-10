Kitálalt az újságíró: fehér tablettát tett a szájába Harry herceg

Harry herceg állítólag egy kis fehér tablettát helyezett egy újságíró nyelvére. Charlotte Griffiths, a Mail on Sunday főszerkesztője elmondta, hogy az incidens akkor történt, amikor először találkoztak egy hampshire-i vidéki házban tartott lövészet hétvégéjén, még 2011-ben.

Fehér tablettát tett egy újságíró szájába Harry herceg. Fotó: NurPhoto / NurPhoto

Fehér tablettát tett egy újságíró szájába Harry herceg

Az újságíró azt állította, hogy Harry a szájába tette a tablettát, mielőtt kijelentette: „Most már tudom, hogy megbízhatok benned!” Griffiths, aki akkoriban 27 éves gyakornok riporter volt a Mail on Sunday-nál, azt mondta, hogy sikerült diszkréten kivennie a tablettát, és egy szalvétába tennie. Szinte biztos volt benne, hogy egy paracetamol volt.

Állításait egy 5000 szavas cikkben osztotta meg a Daily Mail-en Griffiths, aki azzal vádolta Sussex hercegét, hogy a bírósági per során félrevezetően ábrázolta a barátságukról alkotott képet.

Harry eskü alatt azt állította, hogy a 2011-es összejövetelen csak egyszer találkozott vele, mielőtt megszakította a kapcsolatot, miután kiderült, hogy újságíró. Griffiths azonban azt mondta: „Harry számára az a legnagyobb probléma, hogy ez egyszerűen nem igaz. Valójában többször is találkoztunk.” A per során nyilvánosságra hozott üzenetek azt mutatták, hogy még hetekig kapcsolatban voltak az első találkozó után.

Az újságíró szerint a sussexi herceg „Spike Wells” néven jelölte be ismerősnek Facebookon, és ezt írta: „H vagyok... hátha összekevertél a név és a kép miatt!” Az üzenetváltások 2011. december 4-től 2012. január 22-ig tartottak.

Griffiths a bíróságon felsorolt több alkalmat is, amikor a herceg nem megfelelően viselkedett. Egyik alkalommal átkarolta egy film közben, majd hangosan kiáltotta, hogy „Allahu akbar”, miközben a szemét forgatta egy olyan jelenet során, amelyben iszlám fundamentalisták támadták meg a Fehér Házat. Erre az üzenetekben a herceg filmes ölelkezésként hivatkozott.

Harry azt állította, hogy a Daily Mail és a Mail on Sunday által közzétett cikkekben szereplő információkhoz csak jogellenes gyűjtés útján lehetett hozzájutni. Ő és hat másik felperes azonban minden vádpontban elvesztette a pert az Associated Newspapers ellen - írta a The Sun.