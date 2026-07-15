Havas Henrik kikosarazta Heidi Klumot: "Miért nem cseréltem le Havasnét Heidi Klumra?"

Havas Henrik csajozós történeteinek se szeri se száma. A tanár úr büszkén meséli is ezeket, ha egy-egy sztori témába vág. Így esett ez most is, miközben rögzítette a Havas szerint című vlog legfrissebb epizódját. Ekkor került szóba Amerika harmadik és a világ negyedik legnagyobb reptere, vagyis Orlando légikikötője. Henrik ott tért be a dohányzóba, ahol is összesodorta az élet Heidi Klummal.

Havas Henrik úgy meséli a sztorit, mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna (YouTube)

Havas Henrik: „Közölte, hogy ő New Yorkba megy és arra kért, menjek vele”

No, de meséljen inenntől Havas Henrik! „Maradandó emlékeim vannak Orlandóról… Heidi Klummal találkoztam ott, amikor még nem volt elhízva. Az orlandói reptér azért érdekes, mert egy kisvasút megy benne körbe. Én csak gázkamrának hívtam azt a nagy üvegkockát, ahová be lehetett menni dohányozni.

Hatalmas füst volt bent és bejött Heidi Klum, akit eleinte fel sem ismertem.

Tőlem kért tüzet… Aztán megkérdezte, hogy merre megyek, mire mondtam neki, hogy Európába tartok, de már nem is tudom, hogy Frankfurtba vagy hova. Közölte, hogy ő New Yorkba megy és arra kért, menjek vele. Mutattam neki, hogy ott kint állt a Havasné, így nem nagyon jöhet össze a dolog” – anekdotázott vlogjában Havas Henrik.

Heidi Klum tüzet kért, majd tett egy tisztességtelen ajánlatot, amit Havas Henrik visszautasított (Fotó: AI)

Havas Henriknek egyébiránt sosem kellett a szomszédba mennie egy kis önbizalomért. Korábban egyenesen Alain Delonhoz hasonlította magát egy Facebookra kitett bejegyzésében, melyben egyébként szintén emlegeti Heidit is, mint elszalasztott lehetőséget.

Láttam mondjuk A fekete tulipán című filmet, megnéztem magamat a tükörben, és pontosan tudtam, hogy sokkal vonzóbb vagyok nála

– írta a világsztár halála utáni megemlékezésében a tanár úr, majd kitért arra, hogy bár lett volna lehetősége Amerikában karriert csinálni, ő inkább Magyarországon maradt. "Na, a lényeg az, hogy nem mentem ki Hollywoodba. Néha elgondolkodom azon, hogy mivel érdemelte ki ez a kis apró ország, hogy itt maradjak. Édes, jó istenem, nekem nem Tenerifén kellett volna házat venni, hanem a Bahamákon. Miért nem cseréltem le Havasnét Heidi Klumra?" – tette fel a költői kérdést magának Henrik.









