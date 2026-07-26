Először mesélt eljegyzésének részleteiről a TV2 sztárja: „Nem gondoltam volna, hogy megkér”

A Házasság első látásra 1. évadában ismerhették meg a nézők Boda Gyöngyit, aki Hegedűs Csabával állt oltár elé. A pár ugyan a műsor után a folytatást választotta, de a kapcsolatuk végül zátonyra futott. A csinos exfeleségre azonban nem sokkal később rátalált a szerelem, amiből nemcsak egy komoly kapcsolat lett, de hamarosan össze is házasodnak. Gyöngyi most elárulta, szerelme hogyan tette fel neki a nagy kérdést.

A Házasság első látásra 2024-es szezonja után egy évvel talált rá a szerelem Gyöngyire (Fotó: instagram.com/b.gyongyusz)

Eljegyezték a Házasság első látásra Gyöngyijét

A Házasság első látásra Csabi és Gyöngyi számára nem éppen úgy alakult, ahogy tervezték, így a válás után mindketten újra belevágtak a szingli életbe. Az egykori feleség ezek után jó ideig úgy érezte, nem szeretne újabb párkapcsolatot, de ahogy az lenni szokott, betoppant az életébe a nagybetűs férfi, aki mindent megváltoztatott. A kapcsolatuk nagyon hamar komolyra fordult, annyira, hogy Boda Gyöngyi párja máris gyűrűt húzott az ujjára.

Egy éve vagyunk még csak együtt, de ő alapvetően egy komolyabb típus. Éppen ezért nálunk már nagyon hamar előkerült a házasság meg a gyerek téma. Meg is lepődtem, mert mostanában azért kevés az olyan típusú ember szerintem, aki tényleg ennyire komolyan gondol egy kapcsolatot az elejétől fogva, és nem csak a levegőbe beszél

– idézte fel Gyöngyi.

„Már nézegettünk együtt gyűrűket is nem olyan régen, kérdezgetett, hogy mi tetszik nekem, de ettől függetlenül nem gondoltam volna, hogy megkér, úgyhogy teljesen váratlanul ért. Ennek ellenére nem gondolom azt, hogy korai lenne ez az eljegyzés, mert mi már nagyon korán, pár hónap után összeköltöztünk, és ahogy mondani szokták, lakva ismerjük meg egymást igazán, nekünk pedig semmilyen probléma nincs ezen a téren” – mesélte mosolyogva.

A Házasság első látásra Boda Gyöngyije először Instagram-oldalán tudatta követőivel, hogy eljegyezték (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra szereplői között ő az egyetlen menyasszony

Bár korábban épp Boda Gyöngyi volt férje volt az, aki újabb esküvőre készült, de annak a kapcsolatnak végül sajnos vége szakadt, így jelenleg úgy tűnik a vörös bombázó az egyetlen, aki révbe ért, amit a filmbe illő lánykérés bizonyít.

„Most voltunk nyaralni Horvátországban egy baráti társasággal, és ott kérte meg a kezem, teljesen váratlanul. A tengerparton egy strandon voltunk, és mivel a többiek tudták, hogy mit tervez a párom, kitalálták, hogy csináljunk pár képet, amíg mindenki fel van öltözve” – kezdett bele a történetbe.

Volt egy nagyon szép helyszín, hintával, virágokkal, és mondták, hogy akkor menjek oda én elsőként, csinálnak rólam képeket, aztán álljon oda a párom is. Aztán egyszer csak letérdelt, én pedig azonnal elkezdtem sírni, pedig mondott egy kis beszédet is, de én csak nagy vonalakban emlékszem, mert annyira meglepődtem és meghatódtam, hogy néhány pillanat kimaradt. Utána pedig természetesen rögtön rávágtam, hogy igen

– emlékezett vissza a nagy pillanatra ragyogó mosollyal. És bár az esküvőszervezés bonyodalmai még hátra vannak, de a fiatalok most szinte úsznak a boldogságban.