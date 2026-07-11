Újra férjhez megy a Házasság első látásra sztárja: A tengerparton tették fel neki a nagy kérdést

A Házasság első látásra 2024-es első évadának szereplői között volt Boda Gyöngyi, aki Hegedűs Csabi feleségeként próbált rátalálni a szerelemre. De hiába ők voltak az egyetlenek, akik az együttmaradás mellett döntöttek a kísérlet végén, néhány hónappal később mégis szakítottak. Azóta Boda Gyöngyi és Hegedűs Csaba mindent megtesznek, hogy megtalálják az igazit, és úgy tűnik, a fiatal lánynak most sikerült. Kedvese pedig feltette neki a nagy kérdést is...

A Házasság első látásra Boda Gyöngyije végre megállapodott, egy év után eljegyezte a párja (Fotó: Instagram)

Boda Gyöngyi párja teljesen váratlanul toppant be az életébe, éppen akkor, amikor úgy érezte, nem hajszolja tovább a szerelmet. De ahogy az lenni szokott, akkor jelent meg a férfi, akire mindvégig várt, amikor arra nem számított.

„Abszolút nem kerestem párt, de teljesen igaz az, hogy ha nem keresed, akkor úgyis megtalál. Bár én sosem voltam olyan, aki ráfeszül erre a témára, de most különösen úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy beleférne az életembe. Elég elfoglalt vagyok mostanában, a munkahelyváltás miatt elég sok az új dolog is, ráadásul a kiskutyám, Benji is sok figyelmet igényel. De egyszer csak jött ő” – mesélte Boda Gyöngyi a barátjáról tavaly júniusban a Borsnak.

Boda Gyöngyi vőlegénye Horvátországban, a tengerparton kérte meg, hogy legyen a felesége (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra Gyöngyijét eljegyezték

Bár Gyöngyi és kedvese még csak alig egy éve vannak együtt, máris közösen tervezik a jövőt, aminek bizonyítéka az is, hogy a titokzatos férfi most, a közös nyaralásuk alkalmával feltette azt a bizonyos kérdést, amire a TV2 sztárja örömmel mondott igent. A friss jegyesek azonnal meg is osztották boldogságukat a közösségi médiában, egy igazán romantikus, mosolygós tengerparti fotóval, ahol a gyűrű is jól látszik az influenszer ujján.

Igent mondtam!

– írta röviden, angolul a közös tengerparti fotóhoz, amin párjának arca most sem látszik, így sajnos a követői továbbra sem tudhatják, pontosan ki a vőlegény. De remélhetőleg az esküvői fotókon végre láthatjuk majd, hogy mutatnak együtt valójában.