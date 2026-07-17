Két hét járás után összeköltözött új párjával a Házasság első látásra sztárja

Még Kovács Reni sem gondolta volna, hogy szakítása után pár héttel már új kapcsolatáról kell beszélnie. Ám a szerelem útja néha kifürkészhetetlen, és ez nem volt másképp most sem. Már jó ideje ismeri jelenlegi párját a Házasság első látásra sztárja, ám csak most jött el az idő, hogy kiteljesedjen a szerelem. A kapcsolat pedig hamar komollyá vált, mivel alig két hét után össze is költöztek, amiről az Origónak mesélt először az influenszer.

A Házasság első látásra Renije részletesen mesélt az összeköltözésről (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjának kapcsolata hirtelen nagy fordulatot vett

Már két hónapja alkotunk egy párt, de nagyjából két hét után mi már összeköltöztünk. Áthozta a cuccait és eddig minden nagyon jól alakul. Annak ellenére, hogy minden gyorsan történik, szerintem sikerül megugranunk ezeket a nehézségeket. Így legalább mi is gyorsabban átmegyünk azokon a problémákon, ami egy költözéssel jár

– mondta lapunknak Kovács Reni.

A korábbi kapcsolattal ellentétben az influenszer rendkívül boldognak érzi magát és úgy érzi, hogy végre sikerült megtalálni azt az embert, akivel akár az életét is leélné.

Kovács Reni párja már többször járt Olaszországban. A férfi több olasz várost is megmutat majd Reninek (Fotó: TV2)

A közös nyaralás is a tervek között szerepel

Két nap múlva lesz a születésnapom és utána indulunk Olaszországba. Nagyon várom, mivel még soha nem voltam ott és régóta szeretnék eljutni oda, mert imádom az ottani életfelfogást és az ételeket is. Párom már többször volt, szóval rutinos idegenvezető lesz majd. Több helyen is leszünk majd, Garda-tó, Velence, Jesolo, úgyhogy kicsit felfedezősebb lesz ez a nyaralás, nem csak a tengerparton fekszünk majd

– jegyezte meg.

A Házasság első látásra sztárja nem ilyen nyárra számított, mivel előtte csak egyedül szeretett volna lenni, de egyáltalán nem bánja, hogy ez így történt. Inkább egy olyan kapcsolatba csöppent, ahol hirtelen változott meg az élete. Kutyusa mellett már a másik szerelme is lakásában él és közösen tervezgetik jövőjüket.