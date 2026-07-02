Nemi erőszak gyanúja miatt őrizetbe vették a Házasság első látásra egyik szereplőjét

Őrizetbe vették a Házasság első látásra brit változatának egyik szereplőjét nemi erőszak gyanúja miatt, miután a BBC Panorama című oknyomozó műsora vizsgálatot készített a nagy népszerűségnek örvendő produkcióról.

Nemi erőszak gyanújával őrizetbe vették a Házasság első látásra brit szereplőjét

Fotó: Unsplash

Nemi erőszak gyanújával őrizetbe vették a Házasság első látásra brit szereplőjét

A gyanúsított személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. Az állítólagos áldozat nevét sem közlik, mivel a brit jog szerint a nemi erőszakot bejelentő személyeket anonimitás illeti meg.

A májusban sugárzott Panorama-riportban a műsor két női szereplője tett nemi erőszakkal kapcsolatos állításokat, míg egy harmadik nő azt állította, hogy beleegyezése nélkül került sor egy szexuális cselekményre. Az érintett férfiak valamennyi vádat tagadják. A Channel 4 vizsgálatot rendelt el a műsor szereplőinek jólétével és védelmével kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálatára.

A Panorama-adás sugárzását követően a londoni rendőrség arra kérte mindazokat, akik úgy vélik, hogy a Házasság első látásra műsorban való részvételük során szexuális bűncselekmény áldozatává váltak, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.

A rendőrség a BBC Newsnak adott új közleményében azt írta:

Az ügyben folyamatban lévő nyomozás zajlik, amelyet a londoni rendőrség vezet.

Hozzátették, hogy a férfit időközben óvadék ellenében szabadlábra helyezték, miközben a nyomozás továbbra is folyamatban van – írja a BBC.

A Házasság első látásra egy merész társadalmi kísérletként hirdetett realityműsor, amelyben egyedülállók vállalják, hogy olyan emberrel házasodnak össze, akivel életükben először a megrendezett esküvőjükön találkoznak. A brit változat immár tíz évadot ért meg, és a Channel 4 egyik legsikeresebb műsora: nézettsége gyakran meghaladja a hárommillió főt.



