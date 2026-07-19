„Nemcsak szóban bántottak” – Hegyes Berci kitálalt az iskolai zaklatóiról

A hírességeket érő mindennapos támadások és az iskolai zaklatás voltak a központi témái a NEM OKÉ podcast második adásának. A műsorba olyan hírességek kaptak meghívást, mint Bombera Krisztina újságíró és Erős Antónia híradós, ám a beszélgetés legmegrázóbb pillanatait kétségkívül Hegyes Berci hozta el. Mihályfi Luca párja brutálisan őszintén vallott arról a sötét időszakról, amelyet iskolásként kellett elszenvednie a társai kegyetlensége miatt.

Hegyes Berci táncosként rengeteg előítélettel és sztereotípiával szembesült már iskolás korában is (Fotó: Bors)

Hegyes Bercit kinevették a táncruhája miatt

Erős Antóniáék lélegzetüket visszafojtva hallgatták, amikor Berci felidézte, milyen bántások érték pusztán azért, mert a szenvedélyének élt. „Táncosfiúként elég sokat bántottak, hogy ez mennyire lányos dolog. Nem tetszett az osztálytársaimnak... Kinevettek a fellépőruhám miatt, hogy strasszos, femininnek gondolták” – emlékezett vissza a fájdalmas évekre. A gúnyolódás ráadásul hamar fizikai agresszióba csapott át.

Nemcsak szóban bántottak, hanem fizikálisan is, lökdöstek, vagy úgy tettek, mintha elesnének, és rámtolták a padot

– árulta el a megrázó részleteket a Dancing with the Stars táncosa. Berci kitűnő tanuló volt, ám ez sem óvta meg az irigy osztálytársaktól, sőt. „Jó tanuló is voltam, az iskolánkban minden hónapban volt egy gyűlés, ahol elmondták az eredményeket, kihívtak rendszeresen, ez sem segített rajtam” – mesélte.

A családja jelentette számára a menedéket

Bár akadtak olyanok, akik megpróbálták megvédeni, a terror évekig rányomta a bélyegét az életére. „Voltak osztálytársaim, akik mellém álltak, persze, de ez egy elég hosszú időszak volt, évekig tartott” – tette hozzá szomorúan. A táncosnak a család jelentette a biztos menedéket, de komolyan aggódik azokért, akik egyedül vannak.

Hál’ istennek a családom mögöttem állt, de mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek nem adatik meg a szerető háttér?

– tette fel a húsbavágó kérdést. Berci végül fontos üzenetet küldött a bántalmazott fiataloknak, kiemelve a segítségkérés fontosságát: „Azt tudom mondani a gyerekeknek, hogy nincsenek egyedül ezzel, ez máris könnyebbségérzetet ad szerintem” – jegyezte meg, majd hozzátette, hogy egyáltalán nem ciki a felnőttekhez fordulni segítségért.