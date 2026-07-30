Heidi Klum merész bikinis videóval robbantott, nem véletlenül mutat ennyit

Heidi Klum újabb merész videóval hívta fel magára a figyelmet az Instagramon. Az 53 éves szupermodell egy hajó fedélzetén, a nyílt tengeren készült felvételen egy szűk bikiniben látható, miközben a kamera elsősorban a fenekét emeli ki.

Heidi Klum a Calzedonia Summer Club rendezvényén Kölnben, 2026 májusában.

Fotó: THOMAS BANNEYER / AFP

Fürdőruhát reklámozott Heidi Klum

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a videó csupán egy látványos nyári poszt, a bejegyzés leírásából azonban gyorsan kiderül, hogy ennél többről van szó.

A videóval Heidi Klum a Calzedonia fürdőruhamárkával való együttműködését népszerűsítette.

A modell a bikiniben mutatta be a márka egyik darabját, a poszt pedig egyértelműen reklámcélt szolgált – írja a Heute.

Úgy tűnik, a német szépség ezúttal sem állt meg egyetlen kampánynál. Később egy másik Instagram-videót is megosztott, amelyben már a Chipsfrisch új ízeit reklámozta.

A modell ezúttal sem bízott sokat a képzeletre, az új videó is gyorsan nagy figyelmet kapott a közösségi oldalon.