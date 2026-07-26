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születésnap

Nem hiszed el, hogy nézett ki fiatalon a születésnapos Helen Mirren!

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Isten éltesse! 81. születésnapját ünnepli Helen Mirren.
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születésnapHelen Mirrenfotó

Egészen hihetetlen, de az egyik legnagyobb brit színésznő, az Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe-díjas, négyszeres BAFTA-kitüntetett, ötszörös Emmy-díjas, Tony-díjas Helen Mirren (csak hogy néhány elismerését emeljük ki) július 26-án betöltötte a 81. életévét.

Helen Mirren 81 éves lett
Helen Mirren születésnapos: 81 éves lett
Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A brit édesanyától és orosz apától Ilyena Lydia Mironoff néven született színésznő igen fiatalon a Royal Shakespeare Company tagja lett, és a színházi szerepek mindvégig megmaradtak, mint karrierje kiemelkedő pontjai. Emellett azonban számtalan tévés produkcióban illetve filmben kapott szerepet az 1960-as évek közepétől kezdve. IMDb-oldala 152 már megjelent produkciót listáz, azonban mivel Mirren jelenleg is aktív, ez a szám jelentősen nőni fog még az elkövetkező években. 

Így nézett ki fiatalon Helen Mirren

A színésznőt az elmúlt évtizedekben a legkülönfélébb produkciókban láthattuk: szerepelt a Szentivánéji álomban, a Caligulában, A királynő címszerepéért számtalan díjjal jutalmazták, ugyanakkor olyan mozikban is láthattuk, mint a Red vagy épp a Halálos iramban-filmek. A kollektív tudatalattiban azonban idősebb kori szerepei miatt érett asszonyként van jelen, ezért előkerestünk pár fotót a fiatalkorából.

1991: Ahol angyal se jár

RELEASE DATE: 28 February 1992. MOVIE TITLE: Where Angels Fear to Tread - STUDIO: Compact Films. PLOT: The widow Lilia Herriton meets a young man when she visits Italy and marries him. The man is only a dentist without a good name, and Lilia's relatives are clearly unhappy with her choice. PICTURED: HELEN MIRREN as Lilia Herriton and GIOVANNI GUIDELLI as Gino Carella.
Giovanni Guidelli oldalán az Ahol angyal se jár című filmben
Fotó: Compact Films / NORTHFOTO

1984: Cal

A Cal főszereplőjeként, 39 évesen
A Cal főszereplőjeként, 39 évesen
Fotó: Enigma / NORTHFOTO

1981: Excalibur

RELEASE DATE: April 10, 1981. MOVIE TITLE: Excalibur. STUDIO: Orion Pictures. PLOT: The myth of King Arthur brought once again to the screen. Uthur Pendragon is given the mystical sword Excalibur by the wizard Merlyn. At his death Uthur buries the sword into a stone, and the next man that can pull it out will be King of England. Years later Arthur, Uthur's bastard son draws Excalibur and becomes king. Guided by Merlyn, Arthur marries Guenivere and gathers the Knights of the Round Table. Arthur's evil half-sister Morgana sires a son with him, who may prove his downfall. PICTURED: HELEN MIRREN as Morgana.
Alighanem a legmegdöbbentőbb a harmincas évei közepén járó Helen Mirren látványa az Excaliburban
Fotó: Orion Pictures / NORTHFOTO

 

 

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