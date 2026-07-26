Nem hiszed el, hogy nézett ki fiatalon a születésnapos Helen Mirren!

Egészen hihetetlen, de az egyik legnagyobb brit színésznő, az Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe-díjas, négyszeres BAFTA-kitüntetett, ötszörös Emmy-díjas, Tony-díjas Helen Mirren (csak hogy néhány elismerését emeljük ki) július 26-án betöltötte a 81. életévét.

Helen Mirren születésnapos: 81 éves lett

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A brit édesanyától és orosz apától Ilyena Lydia Mironoff néven született színésznő igen fiatalon a Royal Shakespeare Company tagja lett, és a színházi szerepek mindvégig megmaradtak, mint karrierje kiemelkedő pontjai. Emellett azonban számtalan tévés produkcióban illetve filmben kapott szerepet az 1960-as évek közepétől kezdve. IMDb-oldala 152 már megjelent produkciót listáz, azonban mivel Mirren jelenleg is aktív, ez a szám jelentősen nőni fog még az elkövetkező években.

Így nézett ki fiatalon Helen Mirren

A színésznőt az elmúlt évtizedekben a legkülönfélébb produkciókban láthattuk: szerepelt a Szentivánéji álomban, a Caligulában, A királynő címszerepéért számtalan díjjal jutalmazták, ugyanakkor olyan mozikban is láthattuk, mint a Red vagy épp a Halálos iramban-filmek. A kollektív tudatalattiban azonban idősebb kori szerepei miatt érett asszonyként van jelen, ezért előkerestünk pár fotót a fiatalkorából.

1991: Ahol angyal se jár

Giovanni Guidelli oldalán az Ahol angyal se jár című filmben

Fotó: Compact Films / NORTHFOTO

1984: Cal

A Cal főszereplőjeként, 39 évesen

Fotó: Enigma / NORTHFOTO

1981: Excalibur