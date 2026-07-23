Herceg Erika a Megasztárról: „Idén is láthatnak majd drámakirálynőként”

Nem szép valakit a „drámaqueen” jelzővel illetni nyilvánosan, de Herceg Erika esetében bátran használjuk, hiszen ő maga dobta be, miközben a Megasztár forgatási szünetében beszélgettünk vele. Első körben arra voltunk kíváncsiak, hogy sikerült-e rápihennie a kemény versenyre, ami gyakorlatilag már zajlik is egy ideje, hiszen a Megasztár élőshow-k előtti szakaszainak nagy részén már túl is vannak.

Herceg Erika „túlpihente” magát a Megasztár forgatása előtt (Fotó: Tumbász Hédi)

Herceg Erika: „Már fókuszban, hogy slágereket gyártsak”

„Talán már túl sok is volt a pihenésből a Megasztár forgatása előtti időszakban. Van ugyan a Six musical, de mostanában evesebbet játsszuk, így már gondolkodtam is azon, hogy mi lehetne az a plusz elfoglaltság, amivel leköthetem a fölös energiáimat. Ezeket a hézagokat egyébként kitölti a családom. Sokat járok haza Kárpátaljára a szüleimhez és a testvéreimhez. Illetve természetesen sokat vagyok a párommal Karlovy Variban.”

Szóval, pörög az élet, de van még hely valami újnak is, sőt hiányzik is, mivel egész életemben karrierista voltam”

– kezdte az Origónak Herceg Erika, a Megasztár mestere. Ebből pedig következik is a villámkérdés: Miért nem dolgozik mondjuk egy új dalon? „Az igazsághoz hozzátartozik, hogy bár korábban sokat foglalkoztam saját zenével, de ez már nem annyira prioritás számomra. Ez annyit jelent, hogy nincs már fókuszban, hogy slágereket gyártsak” – adott választ Erika.

Herceg Erika kisírja magát egy-egy konfliktus után, majd álmatlanul forgolódik hajnalig (Fotó: Tumbász Hédi)

A Megasztár rengeteget formált Erikán

A mester egyébként egyfajta önismereti tréningként is tekint a TV2 sikerműsorára, sőt azt is látja, milyen személyiségfejlődési ívre került tavaly, amikor csatlakozott a Megasztárhoz. „Örülök a tévés utamnak, hiszen rengeteget köszönhetek ennek a közegnek. Nem is gondoltam, hogy ennyi mindent tanulhatok önmagamról. Eleve pedig Magyarország formált rajtam nagyon sokat. Megerősödtem és egyre jobban erősödöm. Persze a Megasztár nézői idén is láthatnak majd drámakirálynőként.”

Pedig nem akartam, hogy ilyesmit rögzítsen a kamera, de megtörtént, hogy az érzelmi viharok közepette minden összegabalyodott.

„Ha nem tudom kontrollálni a helyzetet, amiben éppen vagyok… Nos, azt nem szeretem” – mondta Herceg Erika, aki hozzátette, nehezen engedi el a konfliktusos helyzeteket, de megvan a módszere, ami végül segíti ebben. „Ha egy szituáció túl sokat vesz ki belőlem, akkor pont úgy vezetem le, ahogy szerintem a legtöbb nő. Kisírom magam, majd nem tudok elaludni. Forgolódok, gondolkodok és próbálom a helyükre rakni a dolgokat. Ha pedig még másnap is rág a dolog, akkor kibeszélem egy-két barátommal és igyekszem senkit sem okolni a történtekért. Szóval tény, nagyon is tudok drámakirálynő lenni. Nem mondom, hogy büszke vagyok erre, de tagadni sem tudnám és nem is akarom” – nevetett a Megasztár mestere.





