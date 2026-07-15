Most érkezett: kiderült, válik-e Hódi Pamela és Tóth Bence

Még tavaly ősszel röppentek fel az első baljós híresztelések Hódi Pamela házasságáról. Berki Krisztián egykori párja, valamint a lányának, Natinak az édesanyja 2020-ban ment feleségül a labdarúgó Tóth Bencéhez, akitől egy lánya született, Tóth Evolet Olivia. A kapcsolatuk körül azonban idővel egyre több aggasztó jel bukkant fel: a rajongók szúrták ki, ahogy Pamela már nem hordja a jegygyűrűjét, valamint a közös fotók is elmaradoztak a közösségi médiában, ami manapság felér egy szakítás bejelentésével. Az influenszer és férje azonban a megkeresések ellenére sem nyilatkozott, így biztosat sokáig nem lehetett tudni. Nemrég azonban már olyan hírek érkeztek, melyek szerint sikerült túljutniuk a mélyponton.

Kiderült az igazság Hódi Pamela és Tóth Bence állítólagos válásáról / Fotó: TV2/hot! magazin

Kiderült az igazság Hódi Pamela és Tóth Bence válásáról

A Story volt az egyik hírportál, amely felkereste a válás kapcsán Pamelát, aki nem szeretett volna a magánéletéről beszélni, habár nem is cáfolta a pletykákat. A lap most megírta, pár hete felkerült az internetre egy, a Colosseum előtt készült csoportkép, amelyen jól láthatóan párok álltak össze egy fotóra, és aminek az egyik szélen épp Tóth Bence öleli Pamelát. Az édesanya ugyan nem tette fel a férjével közös képet, ennek ellenére a háromnapos római kiruccanásnak a saját közösségi oldalán is nyoma van. Pamela egyébként továbbra sem beszél a magánéletéről, így a lap a házaspár ismeretségi köréből próbált több információhoz hozzájutni.

Szerintem egyértelmű, mit láthatunk a fotón. Ez a nyaralós kép már mindenkihez eljutott, és mindenki gyaníthatja, ez mit jelent. Én ennél többet nem szeretnék hozzátenni

- jelentette ki a család egy közeli barátja.