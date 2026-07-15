Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Hódi Pamela

Most érkezett: kiderült, válik-e Hódi Pamela és Tóth Bence

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A házaspár kapcsolata körül számtalan pletyka keringett. Hódi Pamela és Tóth Bence a híresztelések szerint még külön is költözött egy időre. De mi az igazság?
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hódi PamelaTóth Benceválásházasság

Még tavaly ősszel röppentek fel az első baljós híresztelések Hódi Pamela házasságáról. Berki Krisztián egykori párja, valamint a lányának, Natinak az édesanyja 2020-ban ment feleségül a labdarúgó Tóth Bencéhez, akitől egy lánya született, Tóth Evolet Olivia. A kapcsolatuk körül azonban idővel egyre több aggasztó jel bukkant fel: a rajongók szúrták ki, ahogy Pamela már nem hordja a jegygyűrűjét, valamint a közös fotók is elmaradoztak a közösségi médiában, ami manapság felér egy szakítás bejelentésével. Az influenszer és férje azonban a megkeresések ellenére sem nyilatkozott, így biztosat sokáig nem lehetett tudni. Nemrég azonban már olyan hírek érkeztek, melyek szerint sikerült túljutniuk a mélyponton.

Kiderült az igazság Hódi Pamela és Tóth Bence állítólagos válásáról
Kiderült az igazság Hódi Pamela és Tóth Bence állítólagos válásáról / Fotó: TV2/hot! magazin

Kiderült az igazság Hódi Pamela és Tóth Bence válásáról

A Story volt az egyik hírportál, amely felkereste a válás kapcsán Pamelát, aki nem szeretett volna a magánéletéről beszélni, habár nem is cáfolta a pletykákat. A lap most megírta, pár hete felkerült az internetre egy, a Colosseum előtt készült csoportkép, amelyen jól láthatóan párok álltak össze egy fotóra, és aminek az egyik szélen épp Tóth Bence öleli Pamelát. Az édesanya ugyan nem tette fel a férjével közös képet, ennek ellenére a háromnapos római kiruccanásnak a saját közösségi oldalán is nyoma van. Pamela egyébként továbbra sem beszél a magánéletéről, így a lap a házaspár ismeretségi köréből próbált több információhoz hozzájutni.

Szerintem egyértelmű, mit láthatunk a fotón. Ez a nyaralós kép már mindenkihez eljutott, és mindenki gyaníthatja, ez mit jelent. Én ennél többet nem szeretnék hozzátenni

- jelentette ki a család egy közeli barátja.

Hódi Pamela még korábban azt mondta, Bencénél kapuzárási pánik tört ki, és fontosabbak voltak számára a haverok, a bulik és a kicsapongó életmód, mint ő. A Story szerint Pamelánál tavaly ősszel telt be a pohár és adta ki a párja útját, aki azonban a kiköltözés dacára sem adta fel a reményt, hogy megmentse a házasságát. Ennek pedig, a mostani hírek szerint meg is lett az eredménye.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!