"Teljesen más az arcod" - új külsővel lepte meg a követőit Hódi Pamela

Hódi Pamela az évek során már nem egyszer változtatott a frizuráján, legyen szó annak hosszáról vagy épp a színéről. Az utóbbi időszakban ugyan a hosszú, szőke tincsek mellett tette le a voksát, ami már-már a védjegyévé vált, a közelmúltban azonban mégis úgy döntött, egy sötétebb, barna színre vált.

Hódi Pamela új frizurával jelentkezett be a közösségi oldalán / Fotó: Máté Krisztián/Bors

Pamela a minap több fotóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyek közül rögtön az elsőn az új frizurájával látható, és ami csakhamar elnyerte a követői tetszését.

Szép vagy ezzel a hajszínnel! Teljesen más az arcod, mint a szőkével

- jegyezte meg az egyik kommentelő.

Nagyon jó a hajad, Pami!

- bókolt egy másik követő is.

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Ismét szent a béke Hódi Pamela és Tóth Bence között?

Tavaly ősz óta többször is felröppentek olyan pletykák, hogy megromlott Hódi Pamela és férje, Tóth Bence házassága, sőt, már külön is költöztek. A rajongók ezalatt több aggasztó jelre figyeltek fel, a pár azonban nem volt hajlandó nyilatkozni, így biztosat sokáig nem lehetett tudni. A fordulatot az jelentette, amikor pár hete felkerült az internetre egy, a Colosseum előtt készült csoportkép, amelyen jól láthatóan párok álltak össze egy fotóra, és aminek az egyik szélen épp Tóth Bence öleli Pamelát. Bár az influenszer maga nem, egy közeli ismerős a Storynak megszólalt a kép kapcsán.

Szerintem egyértelmű, mit láthatunk a fotón. Ez a nyaralós kép már mindenkihez eljutott, és mindenki gyaníthatja, ez mit jelent. Én ennél többet nem szeretnék hozzátenni

- jelentette ki a család egy közeli barátja.

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