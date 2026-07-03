90 éves lenne Hofi Géza: 10 titok, amit talán még a legnagyobb rajongók sem tudtak róla

Kevés magyar művész vált életében akkora legendává, mint Hofi. A Kossuth-díjas humorista 1936. július 2-án született Budapesten, és bár 2002-ben örökre távozott, poénjai ma is idézetekként élnek tovább. Íme, tíz érdekesség, amelyek mindegyikét még a legnagyobb Hofi Géza rajongók sem ismerik.

Hofi Géza korszakos humora ma is időszerű (Fotó: MW archív)

Hofi Géza tehetségét nem ismerték fel a főiskolán

1. Nem is Hofinak hívták

Eredeti neve Hoffmann Géza volt. A “Hofi” művésznév a vezetéknevéből alakult ki, és később szinte mindenki csak így ismerte.

2. Háromszor is elutasították a Színművészetiről

Ma már hihetetlennek tűnik, de három egymást követő évben sem vették fel a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. Ettől azonban nem adta fel az álmait.

3. Gyári munkásként kezdte

Mielőtt Hofi Géza országos sztár lett, porcelángyárban festett, dolgozott téglagyárban és más fizikai munkát is végzett. Ezek az élmények később humorának fontos alapjai lettek.

4. Egy szilveszteri rádióműsor tette híressé

Az igazi áttörést az 1968-as szilveszteri rádiókabaré hozta meg számára. A paródiája után egyik napról a másikra országosan ismert lett.

Szenes Iván, Malek Miklós és Hofi Géza (Fotó: MW archív)

Nemcsak a humora, de a zenei tehetsége is kimagasló volt

5. A hatalom is figyelte

Politikai humora miatt a korszak állambiztonsága rendszeresen megfigyelte. Előadásain gyakran utalt arra, hogy a nézőtéren titkosszolgálati emberek is ülnek.

6. Kádárt is kifigurázta

Kevesen mertek viccelni a kommunista vezetőkkel, Hofi viszont rendszeresen parodizálta Kádár Jánost. Sajátos helyzet volt, hogy a rendszer sokszor eltűrte, mert humorával levezette a társadalmi feszültséget.

7. Kivételes zenei tehetsége volt

Nemcsak humorista volt. Kitűnő hallással rendelkezett, kiválóan énekelt, és számos dala lett sláger, köztük a máig ismert Lazítani… is. Zenei érzékét édesanyjától örökölte.

8. A „Hofélia” rekordot döntött

A Madách Kamarában játszott Hofélia című önálló estjét több mint 500 alkalommal, az Élelem bére című műsorát pedig közel 1400-szor adta elő. Kevés magyar színházi produkció ért el hasonló sikert.

9. Súlyos betegségekkel is színpadra állt

Hofi Géza élete utolsó éveiben szívinfarktust kapott, több szemműtéten is átesett, mégis az utolsó hónapokig fellépett. 2002 áprilisában, álmában hunyt el, 65 éves korában.