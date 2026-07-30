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horváth csenge

Fésűs Nelly lánya megmutatta két hónapos kislányát: videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Fésűs Nelly lánya élete két hónapja teljesen megváltozott. Horváth Csenge ugyanis májusban adott életet a kislánynak Yanának, akit most megmutatott a közösségi oldalán.
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horváth csengekislánykisbaba

Alig több mint két hónapja született meg Horváth Csenge kislánya, Yana, aki májusban látta meg a napvilágot. Az újdonsült édesanya azóta időről időre bepillantást enged a család mindennapjaiba, legújabb TikTok-videója pedig pillanatok alatt belopta magát a követői szívébe.

Horváth Csenge kislánya már két hónapos
Horváth Csenge kislánya bearanyozza minden napját (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Csenge gyereke két hónapos

A felvételből kiderül, hogy jelenleg mozgalmas időszakot élnek, hiszen két otthon között ingáznak.

Jelenleg úgy állunk, hogy kétlakiban élünk. Egyszer itt Erdélyben, és egyszer Budapesten. Kicsit kaotikus a helyzet a hálószobában, hát ilyen ez, hogy ha egy kisbabával él az ember. Aki most egyébként fel is ébredt

 – mondta Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge TikTok-videójában.

A videó ezután egy igazi édesanya-baba pillanatsorozattá alakul. Az újdonsült anyuka gyengéden tisztába teszi a nemrég két hónapos babát, majd felöltözteti, miközben végig mosolyog rá. A legmeghatóbb jelenetek egyike, amikor szeretettel puszilgatja a pici talpait – ezekből a pillanatokból is jól látszik, mennyire élvezi az anyaság minden egyes percét.

Később a tükör elé áll a karjában tartott kislányával, és olyan mondatokat mond neki, amelyektől bárki szíve meglágyul.

Te vagy a legszebb, a legokosabb, a legügyesebb, a legeslegkedvesebb kislány.

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Horváth Csenge kislánya bearanyozza az életét

A meghitt pillanatok sora ezzel még nem ér véget. Ezután megeteti a picit, miközben halkan dúdol neki, a kisbaba pedig láthatóan nyugodtan és elégedetten pihen édesanyja karjaiban. A videó minden képkockájáról árad a szeretet és az a különleges kötelék, amely már most összeköti őket.

A követők közül sokan azt is megjegyezték, hogy Horváth Csengének kifejezetten jól áll az anyaszerep. Az influenszer kiegyensúlyozottnak, nyugodtnak és magabiztosnak tűnik, miközben a legtermészetesebb módon gondoskodik kislányáról. Bár az első hónapok egy kisbaba mellett sokszor fárasztóak és kiszámíthatatlanok, rajta inkább azt látni, hogy minden pillanatát igyekszik megélni.

A mosolya, a gyengéd mozdulatai és az, ahogyan Yanához beszél, mind arról árulkodnak, hogy sugárzik a boldogságtól. Úgy tűnik, Horváth Csenge számára most valóban a család az első, és a legnagyobb örömöt az jelenti, hogy nap mint nap figyelheti, ahogy a májusban született kislánya egyre nagyobbra cseperedik.

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