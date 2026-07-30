Fésűs Nelly lánya megmutatta két hónapos kislányát: videó

Alig több mint két hónapja született meg Horváth Csenge kislánya, Yana, aki májusban látta meg a napvilágot. Az újdonsült édesanya azóta időről időre bepillantást enged a család mindennapjaiba, legújabb TikTok-videója pedig pillanatok alatt belopta magát a követői szívébe.

Horváth Csenge kislánya bearanyozza minden napját (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Csenge gyereke két hónapos

A felvételből kiderül, hogy jelenleg mozgalmas időszakot élnek, hiszen két otthon között ingáznak.

Jelenleg úgy állunk, hogy kétlakiban élünk. Egyszer itt Erdélyben, és egyszer Budapesten. Kicsit kaotikus a helyzet a hálószobában, hát ilyen ez, hogy ha egy kisbabával él az ember. Aki most egyébként fel is ébredt

– mondta Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge TikTok-videójában.

A videó ezután egy igazi édesanya-baba pillanatsorozattá alakul. Az újdonsült anyuka gyengéden tisztába teszi a nemrég két hónapos babát, majd felöltözteti, miközben végig mosolyog rá. A legmeghatóbb jelenetek egyike, amikor szeretettel puszilgatja a pici talpait – ezekből a pillanatokból is jól látszik, mennyire élvezi az anyaság minden egyes percét.

Később a tükör elé áll a karjában tartott kislányával, és olyan mondatokat mond neki, amelyektől bárki szíve meglágyul.