„Vajon kinek vagyok az útjában?” – Durva szabotázs érte Horváth Évát, miután mindent elveszített!

Hihetetlen balszerencse egész sora sújtja a sztármodellt. Horváth Éva élete az utóbbi időszakban valóságos érzelmi és anyagi hullámvasúttá változott.

Horváth Éva kapcsolata véget ért, amit pár hete jelentett be (Fotó: MW Bulvár)

Horváth Éva balesetével kezdődött minden

A drámai események láncolata még Balin kezdődött, ahol a modell egy rendkívül súlyos robogóbalesetet szenvedett. A nyílt lábtörés következtében hosszú hónapokat töltött külföldi és magyarországi kórházakban, valamint rehabilitáción. Állapota annyira kritikus volt, hogy az orvosok többször az amputáció lehetőségét fontolgatták, és Éva elmondása szerint volt olyan sötét időszak is, amikor maga sem tudta, megéri-e egyáltalán a következő napot.

Bár a végtagját sikerült megmenteni, a hosszú és küzdelmes felépülés teljesen felmorzsolta a magánéletét. Idén júniusban sokkolta a közvéleményt a bejelentéssel: párjával végleg véget ért a kapcsolatuk. Éva nyíltan beismerte, hogy a balis tragédia jelentette a fordulópontot. A házasságot a traumatikus időszak és a megterhelő rehabilitáció nem megerősítette, hanem menthetetlenül szétfeszítette, így nem maradt más választásuk, mint a fájdalmas különválás.

Horváth Éva 2026-os éve eddig elsősorban a korábbi súlyos Balinéz balesetéből való felépülésről és a mindennapi élet kihívásairól szól

(Fotó: MW Bulvár)

Horváth Éva sérülése után sincs vége a kálváriájának

Ha mindez nem lenne elég, a sors újabb anyagi gyomrost mért a hírességre. A modell valóságos sokkot kapott, amikor meglátta a gázszolgáltatója éves elszámoló számláját: a végösszeg nem kevesebb, mint 814 778 forint volt! Éva teljesen értetlenül és kétségbeesetten állt a helyzet előtt. TikTok-videójában elmesélte, hogy a kérdéses időszakban hónapokig kórházban és rehabilitáción volt, a lakása üresen állt, a fűtést pedig minimálisra állította.

A szívemhez kaptam... Hogy lehet ez az összeg ilyen magas?

– tette fel a kérdést, miközben felháborodva tapasztalta a szolgáltatói rendszerekben uralkodó teljes káoszt, ahol szerinte az illetékesek azt sem tudják, hol van a pénz. Éva jelenleg is ott áll két kifizetetlen összeggel, miközben a saját igazáért harcol a bürokrácia útvesztőiben.

A fekete szériának azonban még mindig nincs vége, a napokban ugyanis baljós, szándékosnak tűnő szabotázs nyomaira bukkant. Instagram-történetében osztotta meg a követőivel a hátborzongató felfedezést: valaki nem egy, hanem rögtön két csavart is beszúrt a kocsija gumijába.

Nincs jobb nyári program! Vajon kinek vagyok az útjában? Egy csavar, két csavar...

– mutatta keserűen Éva az Instagram-videójában, aki joggal érzi úgy, hogy a dolgok folyamatosan kísértik őt. A rajongók aggódva figyelik, mikor ér véget a modell életének legsötétebb időszaka, és vajon mikor békélnek meg vele az égiek.