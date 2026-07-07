Megszólalt a szakember Horváth Éva válásáról

A népszerű sztáranyuka hősként viselte sorsát, miután súlyos motorbalestet szenvedett Balin. Horváth Éva műtéte után hazarepült, hogy magyar orvosok tegyék rendbe összetört lábát, de akkor még nem gondolta, hogy végül hónapokig kell majd gyermekeit és párját nélkülöznie. A sztáranyuka saját bevallása szerint a baleset és a hosszú távollét volt az utolsó szeg kapcsolata koporsójába...

Horváth Éva párja hónapokig nélkülözte a sztáranyukát a magyarországi kórházi kezelések miatt (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Kódolva volt Horváth Éva válása?

A jelek szerint a párkapcsolati válság már korábban is ott volt a sztáranyuka és párja életében. Horváth Éva balesete és annak következményei volt az influenszer szerint az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban.

„Már előtte sem működött jól, aztán a baleset végül el is határozta, szerintem ez volt a vége. Még mindig folyamatban van, nem akarok belemenni a részletekbe” – vallotta be a volt műsorvezető az RTL Reggeli című műsorában, hogy szétmentek párjával.

A baleset után nagyon sokat gondolkozik az ember, hogy miért, mi ennek az oka, mi történt pontosan. Valójában akik ismertek, azok tudták, hogy a későbbiekben én nem biztos, hogy ott tervezek élni. Ez egy jel volt, hogy Évi, most neked azonnal repülőre kell szállnod, és haza kell menned, és nincs visszaút.

A hallott tényekből leszűrhető, hogy valószínűleg már régóta érlelődött benne a szakítás gondolata. Felvetődik a kérdés: miért egy ilyen megrázó tragédia tesz pontot egy válságban lévő párkapcsolat végére? A hot! magazin dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdezte meg az esetről. A klinikai szakértő szerint egy súlyos baleset után természetes, hogy az ember teljesen más szemmel néz az életre.

„Nem ritka, hogy amikor valakit életveszélyes helyzet ér, számot vet azzal, miként szeretné folytatni az életét. Ilyenkor átértékelődnek a prioritások, és azok a problémák is felszínre kerülnek, amelyeket esetleg korábban sikerült elnyomni.”

Ám fontos hangsúlyozni, hogy a baleset önmagában nem tesz tönkre egy jól működő kapcsolatot.

Ha korábban is voltak konfliktusok, azok sokkal inkább a figyelem középpontjába kerülnek. Ilyenkor az ember már kevésbe hajlandó benne maradni olyan helyzetekben, amelyek nem működnek jól. Az, hogy Éva arról beszélt, hogy a kapcsolat már korábban sem működött jól, arra utalhat, hogy ez nem derült égből villámcsapásként érte

– mondta a szakértő. – „Sok édesanya hajlamos arra, hogy a gyermekei érdekében évekig háttérbe szorítsa a saját érzéseit. Ráadásul elképzelhető, hogy Éva anya­tig­ris­ösz­tö­ne is nagy mértékben jelen lehetett, és próbálta megvédeni a fiait a negatív érzésektől, amelyeket a szülők különválása okozhatna. Nem az a lényeg, hogy hol élnek tovább, hanem a biztonságérzet, a kiszámíthatóság. A környezetváltozás önmagában még nem jelent lelki törést. Ha a szülők együttműködnek, és a gyerekek érdekeit tartják szem előtt, akkor a kicsik képesek lesznek alkalmazkodni az új élethelyzethez” – vélekedett a pszichológus.