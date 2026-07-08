Az Irigy Hónaljmirigy frontembere kitálalt a fiatal zenészekről: Megvan a véleménye

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai már évtizedek óta készítenek paródiákat népszerű külföldi és magyar előadókról. És úgy tűnik, a zenekar olykor igencsak kitekert feldolgozásait nemcsak a közönség, hanem az alanyok is imádják. De vajon mit szólnak a jelenleg felkapott fiatal előadók ezekhez a dalokhoz? Vajon értik a poént? Sipos Peti az Origónak most választ adott a kérdésre.

Az Irigy Hónaljmirigy koncertjein számos vendégelőadó szokott részt venni, akik előszeretettel adják elő a saját dalaik paródiáit (Fotó: GRAFPICTURES)

Az Irigy Hónaljmirigy dalai egytől egyig paródiák, amik immár 35 éve színesítik a magyar zenei palettát. Sőt, többek között például Ákos is annyira imádja a saját Indiántánc című dalából készült Indiánsrác című számot, hogy a születésnapi arénakoncerten ő maga adta elő a zenekarral közösen. Ennek ellenére korántsem biztos, hogy az olyan fiatal zenészek, mint például a ValMar tagjai, Marics Peti és Valkusz Milán is ennyire örülnek a dalaik karikatúra jellegű feldolgozásoknak. Sipos Peti szerint azonban nincs ok aggodalomra, a srácok imádták a Jóisten című átiratot.

Lehet, hogy ez valakinek meglepő, de a fiatalok általában első szóra aláírják, hogy paródia készülhessen a dalaikból, sőt sokszor örülnek neki. Nagyon jól esik egyébként, amikor ezekkel a mai úgymond sztárokkal összefutunk, és azt mondják, hogy gyerekkoromban titeket hallgattunk a szüleimmel. Nem mindennapi érzés, hogy gyakorlatilag most már kollégaként köszönnek nekünk, mégis talán egy kicsit tisztelettel is vannak felénk, hiszen mi már 60 közeliek vagyunk, ők pedig 20-30 évesek

– mesélte mosolyogva Peti az Origónak.

Az Irigy Hónaljmirigy 35 év után is tanul újat

Amellett, hogy az ifjú titánok sokkal jártasabbak az Instagram vagy éppen a TikTok világában, az énekes szerint némelyikük olyan tehetséges zenész, amilyenek az Irigy Hónaljmirigy tagok sem voltak fiatalon.

„Egyébként mindig nagyon jó elcsevegni a fiatalokkal, különösen, hogy tőlük is nagyon sokat lehet tanulni. Ők például jobban kezelik ezeket a modern közösségi média felületeket, amikkel mi egy kicsit le vagyunk maradva, úgyhogy el lehet lesni trükköket” – vallotta be az Irigy Hónaljmirigy Sipos Petije.