78 éves lett Jean Reno, aki érdekes életutat járt be - Galéria

Kevesen tudják a legendás színészről, hogy eredetileg nem francia születésű. Juan Moreno y Herrera-Jiménez néven született Spanyolországban, ám szülei a Franco-rezsim elől menekültek el Marokkóba. Édesanyját ideje korán, mindössze 12 évesen elveszítette és a családdal öt évvel később költözött Franciaországba. Jean Reno az utcáról, barátaitól tanult meg franciául és arabul, aztán már elég fiatalon elkezdett érdeklődni a színészet iránt.

Jean Reno felesége, Zofia Borucka 2006-ban ment hozzá a színészhez (Fotó: Borjab.Hojas / NORTHFOTO)

Jean Reno nem akárhogy kapta meg az állampolgárságot

A legendás színész katonának állt, hogy megszerezze a francia állampolgárságot. Németországban szolgált, ahol kommandós kiképzést is kapott és egy különleges alakulat tagja volt. Nem sokkal később leszerelt, visszatért a francia fővárosba, Párizsba, ahol beiratkozott egy nagyhírű drámaiskolába.

Karrierje elején vándorszínészettel is próbálkozott és leginkább színházi darabokban szerepelt, csak később próbálta ki magát tévéjátékokban és sorozatokban. Ebben az időben változtatta meg a nevét is és innentől lett Jean Reno.

Jean Reno filmjei közül a legismertebb még mindig az, amivel elindította karrierjét (Fotó: Colin McConnell/Toronto Star / Zuma)

Jean Reno a 90-es évek közepén vált ismertté

1994 volt az az év, amikor minden a feje tetejére állt a színész életében. Ebben az évben jelent meg a León, a profi című thriller, amiben Jean Reno főszerepet alakított. Emiatt a film miatt tanult meg tökéletesen angolul, ami később kifizetődött, mivel így megnyílt előtte az út, hogy világhírnevű színész legyen. Ugyanebben a filmben debütált mindössze 13 évesen Natalie Portman is, akit később több ismert filmben is láthattak a rajongók.

Ezek után olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Tom Cruise, Robert De Niro és Tom Hanks. Szakmai sikereit felsorolni is lehetetlen, mivel a romantikus filmektől kezdve a vígjátékig és az akció filmekig bármit eljátszott.

Magánélete pedig közel sem nevezhető unalmasnak, mivel három házasságából hat gyermeke született. 2006-ban, harmadik esküvőjén pedig éppen az elnökségért kampányoló Nicola Sarkozy volt a tanúja.

A legendás színész magyar szinkronhangja pedig nem más volt, mint a nemrég elhunyt Szilágyi Tibor.