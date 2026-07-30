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születésnap

78 éves lett Jean Reno, aki érdekes életutat járt be - Galéria

51 perce
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A León, a profi főszereplője 1948. július 30-án született. Jean Reno nem akármilyen utat járt be, hogy az egész világ megismerje.
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születésnapjean renokarrier

Kevesen tudják a legendás színészről, hogy eredetileg nem francia születésű. Juan Moreno y Herrera-Jiménez néven született Spanyolországban, ám szülei a Franco-rezsim elől menekültek el Marokkóba. Édesanyját ideje korán, mindössze 12 évesen elveszítette és a családdal öt évvel később költözött Franciaországba. Jean Reno az utcáról, barátaitól tanult meg franciául és arabul, aztán már elég fiatalon elkezdett érdeklődni a színészet iránt.

February 27, 2019 - Madrid, Spain - Actor Jean Reno attends the '4 Latas' photocall at Santo Mauro Hotel on February 27, 2019 in Madrid, Spain. February 27, 2019.
Jean Reno felesége, Zofia Borucka 2006-ban ment hozzá a színészhez (Fotó: Borjab.Hojas / NORTHFOTO)

Jean Reno nem akárhogy kapta meg az állampolgárságot

A legendás színész katonának állt, hogy megszerezze a francia állampolgárságot. Németországban szolgált, ahol kommandós kiképzést is kapott és egy különleges alakulat tagja volt. Nem sokkal később leszerelt, visszatért a francia fővárosba, Párizsba, ahol beiratkozott egy nagyhírű drámaiskolába.

Karrierje elején vándorszínészettel is próbálkozott és leginkább színházi darabokban szerepelt, csak később próbálta ki magát tévéjátékokban és sorozatokban. Ebben az időben változtatta meg a nevét is és innentől lett Jean Reno.

Sep 11, 2002; Toronto, Ontario, CANADA; Actor JEAN RENO outside his hotel during his stay for the Toronto Film Festival. Mandatory Credit: Photo by Colin McConnell/Toronto Star/ZUMA Press. (©) Copyright 2002 by Toronto Star
Jean Reno filmjei közül a legismertebb még mindig az, amivel elindította karrierjét (Fotó: Colin McConnell/Toronto Star / Zuma)

Jean Reno a 90-es évek közepén vált ismertté

1994 volt az az év, amikor minden a feje tetejére állt a színész életében. Ebben az évben jelent meg a León, a profi című thriller, amiben Jean Reno főszerepet alakított. Emiatt a film miatt tanult meg tökéletesen angolul, ami később kifizetődött, mivel így megnyílt előtte az út, hogy világhírnevű színész legyen. Ugyanebben a filmben debütált mindössze 13 évesen Natalie Portman is, akit később több ismert filmben is láthattak a rajongók.

Ezek után olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Tom Cruise, Robert De Niro és Tom Hanks. Szakmai sikereit felsorolni is lehetetlen, mivel a romantikus filmektől kezdve a vígjátékig és az akció filmekig bármit eljátszott.

Magánélete pedig közel sem nevezhető unalmasnak, mivel három házasságából hat gyermeke született. 2006-ban, harmadik esküvőjén pedig éppen az elnökségért kampányoló Nicola Sarkozy volt a tanúja.

A legendás színész magyar szinkronhangja pedig nem más volt, mint a nemrég elhunyt Szilágyi Tibor.

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Galéria: 78 éves lett Jean Reno!
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Jean Reno és Natalie Portman a León, a profi forgatásán

 

 

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