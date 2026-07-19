Dráma a koncerten: ki kellett üríteni a területet a hatalmas jégeső miatt - videó

Bad Bunny szombati fellépése rémisztő fordulatot vett Milánóban. A jégeső elrontotta a koncertélményt.
Jégeső miatt szakadt félbe a Puerto Rico-i Bad Bunny szombat esti fellépése Olaszországban. A teltházas szabadtéri koncert közönségét evakuálták, a szervezők teljes jegyvisszatérítést ígérnek.
Heves jégeső miatt szakították félbe a koncertet
A közösségi médiában megjelent videókon jól látható, hogy a jégesőt erős szél és szakadó eső kísérte, nem sokkal azután, hogy az előadó megkezdte fellépését a milánói Snai La Maura Hippodrome szabadtéri helyszínen.
A kedvezőtlen időjárási körülmények – köztük a zivatar és a jégeső – miatt a július 18-ra meghirdetett Bad Bunny-koncertet a milánói Snai La Maura Hippodrome-ban félbe kellett szakítani, és a helyszínt biztonságosan kiürítették
– közölte vasárnap a jegyértékesítő Live Nation a honlapján, írja a The Guardian.
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