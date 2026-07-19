Dráma a koncerten: ki kellett üríteni a területet a hatalmas jégeső miatt - videó

Jégeső miatt szakadt félbe a Puerto Rico-i Bad Bunny szombat esti fellépése Olaszországban. A teltházas szabadtéri koncert közönségét evakuálták, a szervezők teljes jegyvisszatérítést ígérnek.

Bad Bunny koncertje ezúttal drámai fordulatot vett a jégeső miatt / Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Heves jégeső miatt szakították félbe a koncertet

A közösségi médiában megjelent videókon jól látható, hogy a jégesőt erős szél és szakadó eső kísérte, nem sokkal azután, hogy az előadó megkezdte fellépését a milánói Snai La Maura Hippodrome szabadtéri helyszínen.

A kedvezőtlen időjárási körülmények – köztük a zivatar és a jégeső – miatt a július 18-ra meghirdetett Bad Bunny-koncertet a milánói Snai La Maura Hippodrome-ban félbe kellett szakítani, és a helyszínt biztonságosan kiürítették

– közölte vasárnap a jegyértékesítő Live Nation a honlapján, írja a The Guardian.

Bad Bunny's Milan concert was cut short after a powerful hailstorm and heavy rain forced around 80,000 fans to evacuate the open-air venue. Videos show concertgoers rushing for cover as the storm swept through, leading to the show's cancellation.#BadBunny #Milan #Hailstorm… pic.twitter.com/5MMoVLFhg5 — APT News (@APT__News) July 19, 2026