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Jennifer Lopez

Lövöldözés a klubban és elátkozott eljegyzések: Jennifer Lopez élete durvább, mint egy hollywoodi film! – Galéria

17 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Lövöldözésig fajuló éjszakai klubbotrány, az utolsó pillanatban lefújt álomesküvők és elképesztő történelmi rekordok szegélyezik a világ leghíresebb dívájának útját. A ma születésnapos Jennifer Lopez élete egy véget nem érő hollywoodi mozi.
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Jennifer Lopezkarrierszületésnapválás

Ma ünnepli születésnapját Jennifer Lopez, a világ egyik legmeghatározóbb popkulturális ikonja, akinek nemcsak a slágerlistákat és Hollywoodot sikerült az uralma alá hajtania, hanem a világ legsármosabb férfijait is. J.Lo élete és karrierje a kezdetektől fogva kész aranybánya a sajtó számára, hiszen a céltudatos bronxi lány úgy épített fel egy globális milliárdos birodalmat, hogy közben a magánélete és viharos szerelmei több mint 30 éve folyamatosan lázban tartják a világot.

Jennifer Lopez a semmiből futott be.
Jennifer Lopez karrierje Bronxban kezdődött (Fotó: Jeff Neira/Disney Entertainment/Getty Images)

Jennifer Lopez élete nem a gazdagnegyedben indult

Jennifer Lopez útja New York szegényebb negyedeiből indult, ahol kőkemény munkával és elszántsággal küzdötte fel magát a csúcsra. Karrierjét háttértáncosként kezdte a New Kids on the Block és Janet Jackson mögött, majd az In Living Color című tévéműsorban lett állandó táncos. Az igazi, mindent elsöprő áttörést az 1997-es Selena című életrajzi film hozta meg számára. Alakításáért Golden Globe-díjra jelölték, és azonnal történelmet írt, mint a legelső latin-amerikai színésznő, aki egymillió dolláros gázsit kapott egyetlen szerepért.

Ekkor már a magánélete is a címlapokon landolt. Egy villámgyors első házasság és válás után jött az első igazi, nehézsúlyú bulvárszenzáció, a románca a rapper Puff Daddyvel. A rosszfiú oldalán vonult be abban a bizonyos, köldökig kivágott zöld Versace-ruhában a 2000-es Grammy-gálára, ami akkora internetes őrületet okozott, hogy a Google konkrétan emiatt fejlesztette ki a képkereső funkcióját. A kapcsolatuk végül egy lövöldözésig fajuló éjszakai klubbotrány és rendőrségi ügy után ért véget.

J.Lo és P.Diddy szerelme korán véget ért.
Jennifer Lopez és P.Diddy a szakítás utáni években is összeakadt különböző afterpartykon, díjátadókon (Fotó.: Getty Images)

Történelmi duplázás és a Bennifer-korszak felemelkedése

A csalódást Lopez azonnal munkába fojtotta, és 2001-ben olyat tett, amire előtte és azóta sem volt képes egyetlen női előadó sem. Ugyanazon a héten vezette a mozis nézettségi listákat a Szeretném, ha szeretnél című romantikus vígjátékkal, és a Billboard 200-as albumlistát a J.Lo című lemezével. Közben gyorsan feleségül ment a táncos Cris Juddhoz, ám ez a frigy is zátonyra futott, amikor a forgatáson felbukkant a színen Ben Affleck.

A sajtó által elnevezett „Bennifer” páros a bulvár történetének abszolút csúcsa lett. A színész egy gigantikus, rózsaszín gyémántgyűrűvel kérte meg a kezét, a rajongók megőrültek értük, ám a média elképesztő, hisztérikus nyomása miatt az utolsó pillanatban, 2004-ben lefújták az álomesküvőt és szakítottak.

Viharos szerelem volt Jennifer Lopezé és Ben Afflacké.
Ben Affleck és Jennifer Lopez szerelme igazán viharos volt (Fotó: DOUG KANTER/AFP)

A latin zene királyi párja és az életműdíjak

A szívfájdalmat Lopez szinte azonnal Marc Anthony karjaiban gyógyította. Hamarosan összeházasodtak, megszülettek az ikreik, és egy évtizeden át ők számítottak a latin zene első számú királyi párjának. Ebben az időszakban a szakma is elhalmozta elismerésekkel a dívát. Kiemelkedő és sokoldalú teljesítményéért 2013-ban megkapta a 2500. csillagot a Hírességek Sétányán, egy évvel később pedig a történelem legelső női előadójaként vehette át a rangos Billboard Icon Awardot a zeneiparra gyakorolt globális hatásáért. Az ikonikus, látványos és korszakalkotó videóklipjei elismeréseként 2018-ban az MTV Video Vanguard életműdíjjal tüntette ki.

Jennifer Lopez Marck Anthonyvla is szakított.
Úgy tűnt, Marc Anthony-val végleg egymásra találtak, aztán jött a válás... (Fotó: zumapress.com)

A Super Bowl-őrület és a sorsdöntő visszatérés

A Marc Anthony-val való válása után a baseballsztár Alex Rodriguez következett a sorban, akivel az eljegyzésig is eljutottak, miközben Jennifer szakmailag újra a csúcsra ért. A 2019-es Hustlers – A wall streeti pillangók című filmben nyújtott alakításáért a szakma ismét Golden Globe- és SAG-díjra jelölte, 2020-ban pedig a Super Bowl Halftime Show-jában rázta meg a világot Shakirával, ami a televíziózás történetének egyik legnézettebb félidei műsora lett.

Az igazi bulvárbomba azonban akkor robbant, amikor szakítása után, közel húsz év elteltével visszatért régi szerelméhez, Ben Affleckhez. A sorsdöntő újrakezdés, a titkos, majd a luxusesküvő, valamint a házasságuk körüli folyamatos drámák, majd az újabb válás megszakítás nélkül uralták a globális címlapokat. Jennifer Lopez élete egy véget nem érő, zseniális hollywoodi mozi, ahol a szakmai maximalizmus és a viharos érzelmek tökéletes szimbiózisban élnek egymással. Isten éltesse a popzene örök királynőjét!

Jennifer Lopez, JenniferLopez
Jennifer Lopez, JenniferLopez
Jennifer Lopez, JenniferLopez
Jennifer Lopez, JenniferLopez
Jennifer Lopez, JenniferLopez
Jennifer Lopez, JenniferLopez
Jennifer Lopez, JenniferLopez
Jennifer Lopez, JenniferLopez
Jennifer Lopez, JenniferLopez
Jennifer Lopez, JenniferLopez
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