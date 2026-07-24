Lövöldözés a klubban és elátkozott eljegyzések: Jennifer Lopez élete durvább, mint egy hollywoodi film! – Galéria

Ma ünnepli születésnapját Jennifer Lopez, a világ egyik legmeghatározóbb popkulturális ikonja, akinek nemcsak a slágerlistákat és Hollywoodot sikerült az uralma alá hajtania, hanem a világ legsármosabb férfijait is. J.Lo élete és karrierje a kezdetektől fogva kész aranybánya a sajtó számára, hiszen a céltudatos bronxi lány úgy épített fel egy globális milliárdos birodalmat, hogy közben a magánélete és viharos szerelmei több mint 30 éve folyamatosan lázban tartják a világot.

Jennifer Lopez karrierje Bronxban kezdődött (Fotó: Jeff Neira/Disney Entertainment/Getty Images)

Jennifer Lopez élete nem a gazdagnegyedben indult

Jennifer Lopez útja New York szegényebb negyedeiből indult, ahol kőkemény munkával és elszántsággal küzdötte fel magát a csúcsra. Karrierjét háttértáncosként kezdte a New Kids on the Block és Janet Jackson mögött, majd az In Living Color című tévéműsorban lett állandó táncos. Az igazi, mindent elsöprő áttörést az 1997-es Selena című életrajzi film hozta meg számára. Alakításáért Golden Globe-díjra jelölték, és azonnal történelmet írt, mint a legelső latin-amerikai színésznő, aki egymillió dolláros gázsit kapott egyetlen szerepért.

Ekkor már a magánélete is a címlapokon landolt. Egy villámgyors első házasság és válás után jött az első igazi, nehézsúlyú bulvárszenzáció, a románca a rapper Puff Daddyvel. A rosszfiú oldalán vonult be abban a bizonyos, köldökig kivágott zöld Versace-ruhában a 2000-es Grammy-gálára, ami akkora internetes őrületet okozott, hogy a Google konkrétan emiatt fejlesztette ki a képkereső funkcióját. A kapcsolatuk végül egy lövöldözésig fajuló éjszakai klubbotrány és rendőrségi ügy után ért véget.

Jennifer Lopez és P.Diddy a szakítás utáni években is összeakadt különböző afterpartykon, díjátadókon (Fotó.: Getty Images)

Történelmi duplázás és a Bennifer-korszak felemelkedése

A csalódást Lopez azonnal munkába fojtotta, és 2001-ben olyat tett, amire előtte és azóta sem volt képes egyetlen női előadó sem. Ugyanazon a héten vezette a mozis nézettségi listákat a Szeretném, ha szeretnél című romantikus vígjátékkal, és a Billboard 200-as albumlistát a J.Lo című lemezével. Közben gyorsan feleségül ment a táncos Cris Juddhoz, ám ez a frigy is zátonyra futott, amikor a forgatáson felbukkant a színen Ben Affleck.