Koncert közben lett rosszul Jon Bon Jovi, félbe kellett szakítania a fellépést - videó

Váratlanul ért véget a Bon Jovi csütörtök esti bulija a New York-i Madison Square Gardenben. A banda legendás énekese, Jon Bon Jovi a koncert közben jelentette be a közönségnek, hogy egészségi állapota miatt nem tudja folytatni a fellépést – adta hírül a Page Six.

Jon Bon Jovi amerikai énekes-dalszerző

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

A Bon Jovi a Forever Tour keretében lépett színpadra, a New York-i Madison Square Gardenben rendezett kilenc koncertből álló sorozat nyolcadik állomásán. Miután a legendás rockbanda előadta az 1986-os Livin' on a Prayer című slágert, a frontember a közönséghez fordult.

Sajnálom, most nem a legjobb formámat tudom hozni. Mára be kell fejeznem, pihennem kell

– mondta Jon Bon Jovi, majd levonult a színpadról.

Később a zenész szóvivője megerősítette, hogy az este a tervezettnél jóval korábban, nagyjából 90 perc után ért véget.

Arcüreggyulladás áll a háttérben

A Page Sixnek küldött közlemény szerint a 64 éves Jon Bon Jovi az elmúlt napokban arcüreggyulladással küzdött, ez vezetett ahhoz, hogy idő előtt megszakította a koncertet.

A rajongókat ugyanakkor megnyugtatta:

arra kérte őket, semmiképpen ne dobják ki a jegyeiket, mert szeretné megtalálni a módját annak, hogy a félbemaradt koncertet később pótolják.

A közösségi oldalakat hamar elárasztották a támogató üzenetek. Többen azt írták,

látszott az énekesen, mennyire nehéz döntés volt számára félbeszakítani a fellépést.

Hosszú út vezetett a visszatérésig

A Forever Tour különösen fontos mérföldkő Bon Jovi számára, hiszen ez az első turnéja azóta, hogy

Az énekes tavaly még arról beszélt, hogy akár végleg búcsút inthet az élő koncerteknek, ha nem tud újra a tőle megszokott színvonalon énekelni.

Néhány héttel ezelőtt azonban már bizakodóan nyilatkozott: elmondása szerint teljesen felépült, bár a rehabilitáció jóval tovább tartott, mint eredetileg gondolta.

A négygyermekes zenész szerint a betegsége arra is megtanította, hogy ne csak a jövőre koncentráljon.

Korábban mindig a következő feladaton járt az eszem. Ez az időszak megtanított arra, hogy értékeljem a jelent, és hálás legyek minden napért

– fogalmazott.