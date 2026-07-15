Judy összetört a gyásztól: „Azt hittem, ez egy rohadt nagy tévedés”

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a hazai zenei életet és a sztárvilágot, miután kiderült, hogy mindössze 24 éves korában elhunyt a rendkívül tehetséges fiatal énekes, De Re Attila Luigi. A közönség által Az Ének iskolája című műsorban megismert fiú hosszú ideje vívta kilátástalan, fájdalmas harcát egy kegyetlen és gyógyíthatatlan betegséggel. Fiatal kora ellenére olyan elviselhetetlen fizikai kínokat kellett kiállnia nap mint nap, hogy végül az eutanázia, vagyis a kegyes halál mellett döntött július 11-én. A szörnyű tragédia híre a Groovehouse énekesnőjéhez, Judyhoz is eljutott, aki megrendülten nyilatkozott az Origónak.

Judy vesztesége pótolhatatlan, nagyon közeli kapcsolatot ápolt Luigival (Fotó: Bors)

Judy Luigit egészen régóta ismeri

Judy felidézte, hogy kapcsolatuk jóval a televíziós szereplés előtt kezdődött, egy egészen váratlan helyen, külföldön: „Nagyon érdekes megismerkedésünk volt, még Az ének iskolája előtti időszakban történt. Olaszországban nyaraltunk a lányommal, Majával, amikor még pici volt, és bementünk egy játékterembe. Az egyik játékgéphez odakeveredett Luigi és az anyukája is, mi pedig elkezdtünk szóba elegyedni egymással” – emlékezett vissza az énekesnő. Luigi már gyerekként is rendkívül mély benyomást tett Judyra, a kapcsolatuk pedig a hazatérésük után sem szakadt meg.

Nagyon kis édes volt Luigi, jött-ment, pakolta a zsetonokat, a szó legnemesebb értelmében volt egy kicsit hebrencs és szeleburdi. Az anyukájával órákon át beszélgettünk ott. Valahogy megmaradt köztünk a kontakt, később pedig Luigi keresett meg azzal, hogy fotóriporter szeretne lenni, és megkérdezte, készíthetne-e rólam néhány képet. Természetesen igent mondtam neki.

„Végignevettük az egész fotózást”

A közös munka során Judy még közelebbről megismerhette a fiú tiszta, érett és életvidám személyiségét, valamint azt a rendkívül szoros köteléket, ami az édesanyjához fűzte: „Emlékszem, végignevettük a fotózást, csak úgy elrepült az a néhány óra. Szabadkozott is, hogy nagyon lassú még, mert kezdő. Rendkívül szórakoztató jelenség volt, a korához képest rettenetesen érett felfogású, mégis hihetetlenül életvidám és talpraesett. Luigi emellett nagyon különleges, szoros kapcsolatot ápolt az édesanyjával” – árulta el Judy.