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Kabai András, a Házasság első látásra sztárja egy Instagram-videóban tett bejelentést.
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házasság első látásrakabai andrásszakítás

"Külön utakon folytatjuk" - Kabai András, a TV2 nagysikerű műsora, a Házasság első látásra sztárja ennyit írt legfrissebb videója mellé. Persze azonnal elkezdődtek a spekulálások, hogy talán véget ért a kapcsolata Deák Rebekával... Azonban aki megnézte a kisfilmet, rájöhetett, mi az igazság.

Kabai András ráijesztett a rajongókra
Kabai András ráijesztett a rajongókra
Fotó: Kabai András

Kabai András ráijesztett a rajongókra

"Rengeteg kalandos sztori után külön utakon folytatjuk. Na de nem spoilerezek. Egy brutálisan finom reggeli után Dobogókő felé vettük az irányt, ahol az időjárás egyáltalán nem kedvezett nekünk, hiszen rommá áztunk" – kezdte a videóját Kabai András, ám nem a szakítást jelentette be éppen.

"Ezután hazavittem Beccát, aztán következett az utolsó fürdetés, ugyanis eladtam a motoromat. Méltó helyre került, de azóta csak egyetlen egy kérdés jár a fejemben: milyen legyen a következő?" – folytatta a DJ, majd a követői véleményét is kikérte arról, hogy milyen járművet válasszon.

Ezek szerint tehát Beccával minden rendben közöttük és dúl a szerelem. 2025 év végén derül ki, hogy a két fiatal egy párt alkot, miután mindketten feltűntek a Házasság első látásra műsorában. Az idei Ázsia Expressznek már együtt vágtak neki.

 

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