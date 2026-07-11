Ez már szerelem? A mi kis falunk sztárjával fotózták le Kapu Tibort

Különleges párost szúrtak ki az EFOTT 50. jubileumi nyitókoncertjén: Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa és Erdélyi Timea színésznő együtt bulizott a Velencei-tó partján rendezett fesztiválon. A szemtanúk szerint kézen fogva táncoltak, ölelkeztek és szemmel láthatóan élvezték egymás társaságát. Mitöbb, a Blikk egyik olvasója arról számolt be, hogy a pár nagyon közvetlen volt a rajongókkal, szívesen készítettek közös fotókat. Elmondása szerint „szinte vibrált köztük a levegő”, és úgy viselkedtek, „mint két szerelmes tinédzser”.

Kapu Tibor Erdélyi Timeával együtt EFOTT-ozott. Fotó: Fehérvár TV/Facebook

A színésznőt sokan új, rövidebb és göndör frizurája miatt nem ismerték fel. Erdélyi Timea a lapnak elárulta, hogy örült ennek, mert így felszabadultabban élvezhették a koncertet.

Kapu Tiborért mint magyar űrhajósért már tavaly, az űrutazásakor rajongtam. Egy rendezvényen ismertem meg néhány hónapja. Nem tagadom, hogy együtt voltunk, de a magánéletemről továbbra sem szeretnék nyilatkozni

- mondta a színésznő.

Kapu Tibor Erdélyi Timeával együtt EFOTT-ozott

A HUNOR Magyar Űrhajós Program szóvivője közölte, hogy Kapu Tibor magánéletével kapcsolatban nem kívánnak nyilatkozni. Kapu Tibort idén januárban még egy ismeretlen barna hajú nővel látták a Nemzeti Sport Gálán, februárban pedig Nagy Reni televíziós műsorvezető társaságában jelent meg a Gundel-bálon.

Erdélyi Timea korábban több ismert kapcsolatban is élt: Hujber Ferenccel, Csányi Sándorral, majd Szente Vajkkal, akivel 2012-ben összeházasodtak, de házasságuk később véget ért. Későbbi párja Radnai Márk színész-rendező volt. Kapcsolatuk végét követően a férfi politikai pályára lépett a Tisza Párt színeiben.