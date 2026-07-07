Kitálalt a színésznő: így űzött gúnyt belőle Károly király és Eduárd herceg

Ruthie Henshall őszintén beszélt arról, amikor Károly király és volt partnere, Eduárd herceg egy vicces tréfájának áldozata lett. A West End színésznője öt évig volt kapcsolatban II. Erzsébet királynő legkisebb fiával, miután 1988-ban, Andrew Lloyd Webbernél dolgozva ismerkedtek meg. Új memoárjában elárulta, hogy Eduárd volt az első szerelme, sőt még egy kis betekintést is adott a királyi család életébe.

Szellemekkel ijesztgette Károly király és Eduárd herceg a színésznőt. Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Rövid, de tartalmas kapcsolatuk alatt, az 59 éves Ruthie rengeteg időt töltött együtt a brit monarchia különböző tagjaival, és elmondása szerint meglepően kötetlenül viselkedtek négyszemközt.

Szellemekkel ijesztgette Károly király és Eduárd herceg a színésznőt

A színésznő felidézett egy különösen emlékezetes látogatást egy Loch Muick tó menti házban, ahol a család több tagjával együtt vacsorázott. Az épületben nem volt áram, de ez még nem minden, ugyanis Eduárd herceg és Károly király tréfát űztek vele.

20:15-kor vacsorázni mentünk a gyertyafényes étkezőbe, ahol őseink portréi díszelgettek, és leültünk egy hosszú asztalhoz. Eduárd és Fülöp herceg közé ültem, akivel mindig könnyű volt beszélgetni

- írta a The Showgirl and the Prince című könyvében.

Ahogy az este telt, Ruthie elmondta, hogy Károly készítette el az első martinit, amelyet úgy írt le, mint udvarias módja annak, hogy nagy mennyiségű vodkát fogyasztanak egy kis vermuttal. Miután több pohár is kiürült, a színésznő elment a mosdóba, de útja váratlan fordulatot vett.

Miközben a martinik süvítettek bennem, kimentem a mosdóba egy gyertyával. Eduárd és Károly azt mondták, remélik, hogy nem fogok belefutni a házban lakó szellemekbe, eltöltöttek egy kis időt azzal, hogy kísértettörténetekkel ijesztgessenek.

Azonban a királyi testvérpár itt nem állt meg, a mosdó előtt vártak Ruthiera, hogy egy váratlan pillanatban megijesszék.

Az egész hely az ordításomtól zengett. Nagyon viccesek voltak.

Ruthie és Eduárd útjai 5 év után elváltak, ugyanis a színésznőre hatalmas nyomás nehezedett karrierje miatt. Mindezek ellenére barátok maradtak, sőt Ruthiet később meghívták a herceg esküvőjére Zsófiával, Edinburgh hercegnéjével, a windsori kastélyba 1999-ben.

Őszintén beleszerettem. Azt hiszem, nem olyan voltam, mint bárki, akivel korábban randizgatott, egy jószívű és flörtölős, trikóba öltözött kóristalány, aki hajlamos volt pikáns vicceket mesélni, túl sokat ivott és dohányzott.”

Ruthie később továbblépett, és 2004-ben összeházasodott a kanadai születésű brit énekessel, Tim Howarral, bár a házasság hat évvel később ért véget. A színésznő máig csak kedves szavakkal idézi fel közös éveit Eduárd herceggel - írta a Mirror.