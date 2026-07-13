Monarchiaellenes tüntetők rohanták le a Buckingham-palotát - válaszokat követelnek Károly királytól

Monarchiaellenes tüntetők hétfőn Andrew Mountbatten-Windsor és Jeffrey Epstein transzparensét feszítették ki a Buckingham-palota tróntermében. A kampánycsoport válaszokat követel Károly királytól, kegyvesztett testvérével kapcsolatban.

Válaszokat követelnek a monarchiaellenes tüntetők Károly királytól. Fotó: JEFF SPICER / POOL

Válaszokat követelnek a monarchiaellenes tüntetők Károly királytól

A Republic kampánycsoport két aktivistája tartotta a hatalmas transzparenst, amelyen a „Mit tudtál?” felirat díszelgett a kegyvesztett András herceg és Epstein híres fotójával, amint, ahogy 2010-ben együtt sétálnak a Central Parkban. Úgy tudni, hogy a tüntetők jegyeket vásároltak a palota állami termeinek nyilvános megnyitójára, mielőtt elszakadtak volna a csoportjuktól.

Az egykori yorki herceg körüli botrány már hónapok óta forr. A rendőrség az Egyesült Államokban most Epstein áldozatainak kihallgatására készül, eközben a Republic magánvádas eljárást indított András ellen.

A kampánycsoport ezzel a tüntetéssel választ követel Károly királytól és Vilmos hercegtől arról, hogy mit tudtak az András ellen felhozott vádakkal kapcsolatban, és mennyi ideje hallgatták el azokat.

A királyi családot övező botrány a brit parlamentet is elérte: Sian Berry, a Zöld Párt parlamenti képviselője a héten napirendre kívánja tűzni a királyi titkolózás kérdését, és a közérdekű adatok megismerésének jogára vonatkozó mentességük eltörlését követeli.

A Republic aktivistái az Andrással kapcsolatos kérdéseket a királyi udvar szívébe, a monarchia szimbolikus otthonába vitték. Ez a kérdés nem fog eltűnni. Egyszerűen hihetetlen belegondolni, hogy Károlyt és Vilmost évekkel ezelőtt nem tájékoztatták az András elleni számos vádról”

- mondta a Republic nevében nyilatkozó Graham Smith.

Hozzátette, hogy András ügye és viselkedés a nemzetbiztonságra leselkedő potenciális veszélyt és a zsarolás kockázatát is jelentheti.

A palota részéről teljes körű tájékoztatásra van szükségünk, és mivel nem hajlandók megszólalni, a kormánynak lépéseket kell tennie.

Az egykori yorki herceg máig tagad minden ellene felhozott vádat. Bár február 19-én őrizetbe vették közhivatali visszaélés miatt, órákkal később szabadon engedték. Számtalan e-mail és fotó bizonyítja azt, hogy ő, valamint volt felesége, Sarah Ferguson is kapcsolatban voltak Epsteinnel - írta a Daily Mail.