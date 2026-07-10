Most sokakat meglepett: pocakos fotót osztott meg Kárpáti Rebeka

Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra, hogy ismét rátalált a szerelem Kárpáti Rebekára. R. Kárpáti Péter lányának - bár a karrierje szárnyal -, kapcsolatai az elmúlt években újra és újra zátonyra futottak, ami érthető módon nagyon megviselte őt. Új párja oldalán azonban egyenesen kivirult: a szerelmesek a Rebecca című musical premierjén jelentek meg együtt az Erkel Színházban, majd az azt követő partin is közösen vettek részt, így vállalva fel a kapcsolatukat. Kárpáti Rebeka ezúttal óvja a magánéletét a nyilvánosságtól, egyet azonban megerősített: hosszú idő után ismét kiegyensúlyozott és boldog. Nemrég pedig egy olyan fotóval jelentkezett a közösségi oldalán, amellyel első ránézésre bizonyára sokakat meglephetett.
Pocakos fotót osztott meg Kárpáti Rebeka
A Blikk szúrta ki a nevezett fényképet Rebeka 24 óráig elérhető Instagram-történetében, amelyen a színésznő kerek pocakkal látható: az egyik kezével ráadásul alulról alá is támasztja a hasát, így elsőre biztos sokan azt hihették, talán várandós. Rebeka azonban hamar tisztázta a helyzetet: egy előző képkockán ugyanis azt mutatta meg, ahogy pizzát eszik, a pocakos fotóhoz pedig hozzáfűzte:
Pizza - Rebeka 1:0
- így szimplán csak arról van szó, hogy egy kissé túlette magát.
Kárpáti Rebeka egyébként sosem titkolta, hogy nagyon szeretne egyszer édesanya lenni.
Már 28 múltam, úgyhogy szerintem olyan fiatal anyuka már nem tudnék lenni. De nagyon szeretném
- mondta el néhány éve a színésznő.