Most sokakat meglepett: pocakos fotót osztott meg Kárpáti Rebeka

Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra, hogy ismét rátalált a szerelem Kárpáti Rebekára. R. Kárpáti Péter lányának - bár a karrierje szárnyal -, kapcsolatai az elmúlt években újra és újra zátonyra futottak, ami érthető módon nagyon megviselte őt. Új párja oldalán azonban egyenesen kivirult: a szerelmesek a Rebecca című musical premierjén jelentek meg együtt az Erkel Színházban, majd az azt követő partin is közösen vettek részt, így vállalva fel a kapcsolatukat. Kárpáti Rebeka ezúttal óvja a magánéletét a nyilvánosságtól, egyet azonban megerősített: hosszú idő után ismét kiegyensúlyozott és boldog. Nemrég pedig egy olyan fotóval jelentkezett a közösségi oldalán, amellyel első ránézésre bizonyára sokakat meglephetett.

Pocakos fotót osztott meg Kárpáti Rebeka / Fotó: Máté Krisztián MK MW bulvár / Fotó: Máté Krisztián

Pocakos fotót osztott meg Kárpáti Rebeka

A Blikk szúrta ki a nevezett fényképet Rebeka 24 óráig elérhető Instagram-történetében, amelyen a színésznő kerek pocakkal látható: az egyik kezével ráadásul alulról alá is támasztja a hasát, így elsőre biztos sokan azt hihették, talán várandós. Rebeka azonban hamar tisztázta a helyzetet: egy előző képkockán ugyanis azt mutatta meg, ahogy pizzát eszik, a pocakos fotóhoz pedig hozzáfűzte:

Pizza - Rebeka 1:0

- így szimplán csak arról van szó, hogy egy kissé túlette magát.

Kárpáti Rebeka fotója sokakat meglepett / Fotó: Instagram/Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka egyébként sosem titkolta, hogy nagyon szeretne egyszer édesanya lenni.

Már 28 múltam, úgyhogy szerintem olyan fiatal anyuka már nem tudnék lenni. De nagyon szeretném

- mondta el néhány éve a színésznő.