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odüsszeia

Női kaszkadőr helyettesítette Matt Damont az Odüsszeia legveszélyesebb jeleneteiben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nem minden akciójelenetben Matt Damon látható az Odüsszeiában. A hollywoodi sztárt a kockázatos felvételeknél egy női kaszkadőr váltotta, akinek testalkata szinte tökéletesen egyezik az övével.
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Meglepő kulisszatitkot árult el Matt Damon az Odüsszeia forgatásáról. A színész a legveszélyesebb akciójelenetek egy részében nem maga állt a kamera elé, hanem egy női kaszkadőr ugrott be helyette – írja a Nieuwsblad.

kaszkadőr

Egy női kaszkadőr vitte el a legveszélyesebb jeleneteket

Az 55 éves színész a Happy Sad Confused podcastban árulta el, hogy az Odüsszeusz csapata és a hatalmas laisztrügón harcosok közötti csatajelenetekben több alkalommal Devyn Dalton helyettesítette.

A Vancouverből származó kaszkadőr több mint húsz évvel fiatalabb Damonnál, ám teljes jelmezben – sisakban és műszakállal – szinte lehetetlen volt megkülönböztetni őket. 

Izmos testalkata, különösen erős karjai miatt tökéletesen tudta helyettesíteni a hollywoodi sztárt, amikor a jelenetek túl kockázatosnak bizonyultak.

Dalton évek óta az egyik legkeresettebb kaszkadőr Hollywoodban. Bokszolt, több küzdősportot is űzött, emellett kardvívásban és táncban is jártas. 

Korábban olyan produkciókban dolgozott, mint A barátságos óriás, A holnap legendái és a Legion, emellett a My Little Pony – A film szinkronmunkálataiban is közreműködött.

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Az óriások méretének érzékeltetéséhez nem digitális trükköket használt, hanem rendkívül magas és alacsony statisztákat, így a jelenetek természetesebbnek hatottak.

Matt Damon azt is elárulta, hogy a forgatások alatt személyesen köszönte meg Devyn Daltonnak a munkáját, és külön méltatta mindazt, amit helyette vállalt el a kamera előtt.

 

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