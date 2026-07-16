Hosszú évek után ismét rátalált a szerelem Katie Holmesra - videó

Katie Holmes hosszú idő után ismét szerelmes lehet. A Daily Mail értesülései alapján azt írja, hogy a 47 éves színésznőt egy filmvetítésen kézen fogva fotózták le egy férfival, akiről azóta az is kiderült, hogy a New York-i képzőművész, Jason Bard Yarmosky. A Dawson és a haverok egykori sztárja az elmúlt években tudatosan óvta a magánéletét, ezért a közös megjelenés azonnal felkeltette a rajongók figyelmét.

Katie Holmes amerikai színésznő

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Évek óta nem mutatkozott nyilvánosan senkivel

A színésznő a Meghívás című film premierjére érkezett új párjával, ami azért is számít különlegesnek, mert

Katie Holmes évek óta nem mutatkozott nyilvánosan romantikus kapcsolatban.

Korábban felröppentek olyan pletykák, hogy ismét közel került egykori szerelméhez és sorozatbeli partneréhez, Joshua Jacksonhoz, ám később kiderült, hogy csupán baráti kapcsolat fűzi őket egymáshoz.

Kiderült, ki a titokzatos férfi

A Blikk szerint Katie Holmes választottja a 39 éves Jason Bard Yarmosky, aki a New York-i művészvilág ismert alakja.

Katie Holmes gets handsy with artist Jason Bard Yarmosky as romance rumors heat up https://t.co/39UyRoSZaL pic.twitter.com/3uSf82SB69 — New York Post (@nypost) July 15, 2026

A festő 2010-ben végzett a School of Visual Arts intézményben, alkotásai pedig elsősorban az öregedés, az emlékezés és az idő múlása köré épülnek. Műveit New York és Los Angeles mellett több európai városban – köztük Párizsban és Brüsszelben – is kiállították, valamint a Brooklyn Museumban is bemutatták.