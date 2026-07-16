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katie holmes

Hosszú évek után ismét rátalált a szerelem Katie Holmesra - videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Minden találgatásnak vége: nem egy régi szerelméhez tért vissza Katie Holmes. A színésznő szívét egy New York-i képzőművész hódította meg, akivel már nyilvánosan is együtt mutatkozott.
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katie holmesúj párszerelem

Katie Holmes hosszú idő után ismét szerelmes lehet. A Daily Mail értesülései alapján azt írja, hogy a 47 éves színésznőt egy filmvetítésen kézen fogva fotózták le egy férfival, akiről azóta az is kiderült, hogy a New York-i képzőművész, Jason Bard Yarmosky. A Dawson és a haverok egykori sztárja az elmúlt években tudatosan óvta a magánéletét, ezért a közös megjelenés azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. 

US actress Katie Holmes attends the 19th Annual Chanel Tribeca Festival Artists Dinner at Tribeca Grill in New York, on June 8, 2026. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Katie Holmes amerikai színésznő 
Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Évek óta nem mutatkozott nyilvánosan senkivel

A színésznő a Meghívás című film premierjére érkezett új párjával, ami azért is számít különlegesnek, mert 

Katie Holmes évek óta nem mutatkozott nyilvánosan romantikus kapcsolatban. 

Korábban felröppentek olyan pletykák, hogy ismét közel került egykori szerelméhez és sorozatbeli partneréhez, Joshua Jacksonhoz, ám később kiderült, hogy csupán baráti kapcsolat fűzi őket egymáshoz.

Kiderült, ki a titokzatos férfi

A Blikk szerint Katie Holmes választottja a 39 éves Jason Bard Yarmosky, aki a New York-i művészvilág ismert alakja. 

A festő 2010-ben végzett a School of Visual Arts intézményben, alkotásai pedig elsősorban az öregedés, az emlékezés és az idő múlása köré épülnek. Műveit New York és Los Angeles mellett több európai városban – köztük Párizsban és Brüsszelben – is kiállították, valamint a Brooklyn Museumban is bemutatták.

 

 

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