Újabb csapás érte a volt kanadai miniszterelnök barátnőjét

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30 perce
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Könnyen lehet, hogy fordulóponthoz érkezett a popsztár pályafutása. Katy Perry új kislemeze nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ráadásul az időjárás miatt egy koncertje is elmaradt.
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Katy Perrykarrierénekesnő

A Katy Perry által pénteken kiadott Watch It Burn című dal nem tudott bekerülni sem a globális, sem az amerikai Spotify Top 200-as listájára. A kislemez legjobb helyezését eddig Brazíliában érte el, ahol a 127. helyig jutott. A dalt nagyszabású videóklippel népszerűsítették, az énekesnő pedig már júniusban is előadta két európai fesztiválon.

Katy Perry
Katy Perry új dala a vártnál jóval gyengébben szerepelt
Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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