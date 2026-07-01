Újabb csapás érte a volt kanadai miniszterelnök barátnőjét

A Katy Perry által pénteken kiadott Watch It Burn című dal nem tudott bekerülni sem a globális, sem az amerikai Spotify Top 200-as listájára. A kislemez legjobb helyezését eddig Brazíliában érte el, ahol a 127. helyig jutott. A dalt nagyszabású videóklippel népszerűsítették, az énekesnő pedig már júniusban is előadta két európai fesztiválon.

Katy Perry új dala a vártnál jóval gyengébben szerepelt

Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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