„Ember tervez, Isten végez” – Megtörten, elcsukló hangon kért elnézést a rajongóitól a magyar énekesnő

Aggasztó hírek érkeztek a hazai könnyűzene egyik legmeghatározóbb és legszívósabb rockladyjéről. Keresztes Ildikó a hivatalos közösségi oldalán osztott meg egy végtelenül szomorú videós bejelentkezést, amelyben arról tájékoztatta a rajongóit, hogy egy hirtelen fellépő, makacs betegség miatt kénytelen lemondani a soron következő, régóta várva várt hétvégi fellépését. Az énekesnő láthatóan árnyéka önmagának, a hirtelen jött fertőzés teljesen átírta a kötelező nyári terveit, ami miatt rendkívül csalódott.

Keresztes Ildikó betegsége felülírta a terveit (Fotó: Origo)

Aggasztó videót osztott meg Keresztes Ildikó

A művésznő a hétvégén Tiszacsegére utazott volna, hogy részt vegyen kollégája és közeli barátja, Nagy Sándor nagyszabású rendezvényén. Ez az esemény fix pont az énekesnő naptárában, szinte minden évben tiszteletét teszi a közkedvelt helyszínen, ám a sors ezúttal közbeszólt. Ildikó reszelős, alig hallható hangon vallott a kialakult helyzetről.

Mint halljátok, elég érdekes hangom van. Szerettem volna nagyon ott lenni most szombaton Tiszacsegén, Nagy Sanyinak a rendezvényén, ahogy majdnem minden évben

– árulta el. A komoly bajok a közelmúltban kezdődtek, amikor az énekesnő Erdélyben koncertezett. A feszített munkatempó és a megterhelő utazás sajnos hamar megtette a hatását. „Sajnálatos módon itt, a Marosvásárhelyi Napok után bekaptam valami nyári vírust. Hangom az egyáltalán nincs, ebből két nap múlva nem lesz hang” – magyarázta elcsukló hangon Ildikó, akinek a torkát teljesen kikészítette a hirtelen támadó, agresszív fertőzés.

Nehezen viseli a kánikulát

Az énekesnő nem titkolja, hogy a térségünket sújtó, elviselhetetlen negyvenfokos hőség is komolyan közrejátszhatott a betegség kialakulásában:

„Mindenkitől elnézést kérek, nagyon szerettem volna ott lenni és találkozni veletek, de hát ez van, ember tervez, Isten végez. Puszi nektek, bulizzatok jót nélkülem, és élvezzétek a nyarat – mondjuk nem ezt a 40 fokot, mert én ezt egyáltalán nem élvezem, valószínűleg ennek vagyok az áldozata” – zárta szavait az énekesnő.

A megosztott videó azonnal hatalmas összefogást indított el, és kommentek százait kapta a rajongóitól, akik azonnal a támogatásukról biztosították a sztárt. Aggódó követői elárasztották jókívánságokkal az oldalt, hangsúlyozva, hogy most az egészsége a legfontosabb. Reméljük, a pihenés hamar meghozza a gyümölcsét, és Keresztes Ildikó hamarosan újra a régi energiájával tündökölhet a színpadon.